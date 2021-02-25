VCT Challengers TR’de mücadeleler kıran kırana

VALORANT’ın bugüne kadar yapılmış en prestijli etkinliği VCT Challengers TR’de 1. Aşamanın ilk haftası kıran kırana mücadelelere sahne oldu. BBL, Futbolist ve Oxygen gibi favori takımlar Playoff’lara adını yazdırırken sürpriz şekilde Playoff biletini cebine koyan takım ise Cyber Skull Esports oldu.

VCT Challengers 1. Hafta

VCT serüveninin ilk hafta mücadelelerinde adeta bir yıldızlar karması olan BBL Esports başarılı bir performans sergileyerek tüm maçlarını 2-0 önde bitirdi ve tüm rakiplerine güçlü bir mesaj verdi.

Futbolist Split’e damgasını vurdu ve harita hakimiyetleri ile tüm izleyenlerin takdirini kazanmayı başardı. Emre ‘Sterben’ Demirci ise sürpriz Brimstone tercihi ile akıl almaz bir performans sergiledi.

Cyber Skull Esports ile 1907 Fenerbahçe Espor arasındaki karşılaşmanın favorisi 1907 Fenerbahçe Espor’du. Fakat beklenenin aksine kıran kırana bir mücadeleden sonra 2-1’lik skorla Playoff’lara yükselen taraf Cyber Skull Esports oldu.

Oxygen Esports, Eleme turunda ise No Org Found takımına karşı dominant bir oyunla 2-0 üstün geldi.

VCT Challengers 2. Hafta Ön Elemeleri ve Playoff Maçları

VALORANT VCT 2. Hafta Ön Elemeleri 23 Şubat’ta başladı. 25 - 26 Şubat günü saat: 18:00’da ise 2. Hafta Ön Elemeleri’nden Playoff’lara yükselecek 4 takım belirlenecek.

1. Hafta Ön Elemelerinden Playoff’lara çıkan BBL, CSE, FUT ve OXG takımları 2. Hafta Ön Elemelerinden yükselen 4 takımla 27-28 Şubat saat 17:00’da Playoff mücadelesi verecek. Gerçekleşecek Playoff mücadelelerinden galip çıkan dörtlü isimlerini Regional Masters’a yazdırmayı başaracak.

25-26 Şubat 18:00 ve 27-28 Şubat 17:00’da oynanacak karşılaşmaları Valorant’ın Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye