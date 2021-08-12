12 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan 3. Aşama EMEA Challengers Playoff'larında EU’dan altı, BDT ve TR’den üçer takım mücadele edecek. Playoff karşılaşmalarından ilk 4 takım sadece 3. Aşama’yı değil aynı zamanda VCT’nin ilk normal sezonunu da tamamlayacak olan Masters Berlin’e gitmeye hak kazanacak.

VCT Challengers 3. Aşama’yı Hatırlayalım

VCT Challengers 3. Aşama 1. Ana Etkinlik’te Alt Eşleşmeler boyunca sergiledikleri performans ve önce Futbolist, ardından da Oxygen’e karşı aldığı galibiyetle SuperMassive Blaze, TR’den Playoff’lara katılmaya hak kazanan ilk takım oldu. VALORANT sahnesinin en köklü takımlarından olan Oxygen Esports ise 1. Ana Etkinlik’te yenilgi almadan finale kadar gelerek ikinci sıradan EMEA Challengers Playoff’larına gitmeye hak kazandı.

2. Ana Etkinlik’te ise ilk karşılaşmadan sonra mücadelesine Alt Eşleşmeler’den devam eden Fire Flux Esports finale kadar kontrollü bir oyun sergiledi ve ülkemizi uluslararası sahnede temsil etmek için 3. Aşama EMEA Challengers Playoff’larının son biletini cebine koymayı başardı.

EMEA Playoff’ları için üç bölge arasında en fazla katılımcıya sahip olan EU’da ise Team Liquid, G2 Esports, Acend gibi önemli takımlar yer alıyor. EU, TR ve BDT bölgeleri arasında gerçekleşecek EMEA Challengers Playoff karşılaşmalarının sonunda Masters Berlin’de bölgeyi hangi takımların temsil edeceği belirlenecek.

EMEA Challengers Playoff Formatı

3. Aşama EMEA Challengers Playoff’ları ikili eleme sisteminde gerçekleşecek. Takımlar kendi bölgelerindeki Ana Etkinlik’lerde aldıkları sonuçlara göre sıralanacak. Avrupa’nın #1 ve #2, TR ile BDR’nin #1 takımları yolculuklarına Üst Eşleşmeler 2. Tur’dan başlarken kalan 8 takım ise kendi aralarında bir açılış turu oynayarak Alt Eşleşmeler’den mi yoksa Üst Eşleşmeler’den mi devam edeceklerini belirleyecekler. Alt Eşleşmeler Finali ve Büyük Final’de 5 haritalık seriler izlerken diğer tüm karşılaşmalar 3 haritalık maç formatında oynanacak.

Champions Bileti Kazandıracak VCT Puanları

EMEA Challengers Playoff’larında takımlar, 85.000 euroluk para ödülü ve VCT Puanları için karşılaşacak. Masters Berlin’e katılamayan takımlar belirli miktarda VCT Puanı kazanırken ilk 4 sıradaki takımlar Eylül ayındaki etkinlikte yer almaya hak kazanacak. Masters 3’ün kazananı ise VALORANT Champions’a direk katılım daveti kazanacak.

VCT 3. Aşama Canlı Yayınları

12 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan 3. Aşama EMEA Challengers Playoff karşılaşmaları boyunca gerçekleşecek canlı yayınlarda Özgür Alagül, Berke Kantürk, Alican Karahan, Eren Akın, Anıl Can Başaran, Sencer Başcın, Can Çaldıran, Oğuz Avcı ve Ebrar Gül izleyicilere eşlik edecek.

Ayrıca 3. Aşama EMEA Challengers Playoff’ları için toplulukla birlikte izleme etkinlikleri gerçekleşecek. Türkiye’den birlikte izleme etkinliğinde yer alacak içerik üreticileri; Unlostv, Wtcn, Legoo, Miafitz, Cigdemt olacak.