VCT 2.Aşama - Challengers EMEA 3.Hafta: GUILD ve Fnatic zirvede

VCT’de bir haftayı daha geride bırakırken devler diz çöktü, sürpriz takımlar yükseldi. Ancak GUILD ve Fnatic kendi gruplarını domine etmeyi sürdürüyor. 3. haftada bize etkileyici bir gösteri daha izleterek grubunun önünde koşmayı sürdüren İngiliz devleri, EMEA'nın en iyi takımları olduklarını göstermeye devam ediyorlar.

İyi bir hafta geçiren bir diğer ekip de G2 Esports'u alt ederek turnuvadaki ilk galibiyetine kavuşan OG LDN UTD idi. NAVI de aynı şekilde BIG'i devirmeyi başararak ilk galibiyetini aldı.

A Grubu: Fnatic ezeli rakibi Acend'i alt etmeyi başardı

A Grubu'nda VCT şampiyonu Acend'in, en zorlu rakibi Fnatic'le yüzleşeceği 3. Hafta'nın müthiş geçeceği en baştan beri belliydi. Maalesef işler Acend'in umduğu gibi gitmedi, Fnatic, Türk Öncü Fade'i kullanarak ilk şampiyonu Ascent'te 13 - 4 gibi bir skorla silip süpürdü. Icebox'ta da Acend'in tabutuna son çivi çakıldı, ekip sıralamaların ortalarına doğru gerilerken Fnatic öne geçmiş oldu.

Liderlik tablosunun en yukarılarında, hemen yanlarında, DACH: Evolution'ın kazananı FOKUS'u bertaraf eden FunPlus Phoenix yer alıyor. Breeze nispeten ortada geçtiyse de Alman ekip, Dmitry ‘SUYGETSU’ Ilyushin'in inanılmaz Viper ve Sage performansı karşısında tutunamadı, SUYGETSU bir kez daha EMEA'nın en önde gelen Gözcü oyuncusu olduğunu ispatladı.

OG LDN UTD da bu hafta ön plana çıkan ekiplerdendi, EMEA'nın samuraylarına, yani G2 Esports'a karşı 2 - 1 kazanarak izleyenleri şaşırttı. Ekip son derece zorlu geçen serilerin sonunda G2'yu Fracture'da alt etmeyi başararak haftanın en büyük hüsranlarından birinin yaşanmasını sağladı.

B Grubu: GUILD'in yükselişi ve Liquid'in düşüşü

GUILD ve Liquid'in 3. Hafta'nın açılışında karşı karşıya geldiğini görür görmez inanılmaz bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Üç haritaya giden maçta Liquid, Fade'i avantajına kullanarak grubun favorisinden bir oyun almayı başardı ama gücü erken tükendi ve nihayetinde Fracture'da İngiliz temsilcisine farklı bir şekilde kaybetti.

Liquid tökezlerken M3C kendini gösterdi, BBL'i yenerek ikinciliğe ortak oldu. Ayaz ‘nAts’ Akhmetshin'in tam da... nAts gibi oynadığı maçta ekip, gizli silahı Neon'u bile kullanan BBL'i 2-0 alt etmeyi başardı.

3. Hafta sonucunda A ve B gruplarındaki sıralamalar aşağıdaki gibi:

A Grubu

Fnatic: 3-0

Acend: 2-1

FunPlus Phoenix: 2-1

G2 Esports: 1-2

OG LDN UTD: 1-2

FOKUS: 0-3

B Grubu

GUILD: 3-0

M3C: 2-1

Team Liquid: 2-1

BBL: 1-2

Natus Vincere: 1-2

Berlin International Gaming: 0-3