VCT 2. Aşama heyecanı tam gaz devam ediyor! İşte yaşananlar...

Hafızaları hızlıca tazelemek gerekirse, EMEA yedi farklı bölgeye ayrılmış durumda: DACH, Doğu, Fransa, MENA, Kuzey Avrupa, İspanya ve Türkiye. Bu kez her bir Bölgesel Lig'in kendine ait bir büyük finali olacak, bu büyük finali kazanan da bölgesinin zirvesinde yer alacak.

Daha henüz 1. haftada olsak da şimdiden çok çılgın serilere şahit olduk, çok sayıda takım start anından itibaren şovunu yapmaya başladı bile. Tüm aksiyonu izleyemediniz mi? Yaşananların özetini aşağıda bulabilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik x Coca Cola

VALORANT 1. Aşama Challengers EMEA'ya erken veda eden SuperMassive Blaze, kendisini bölge şampiyonu unvanını ondan kapmak isteyen yırtıcıların arasında buldu.

Sıralamanın üst sıralarını Fire Flux Esports, Futbolist ve Thunderbolts Gaming ile paylaşıyor. 2. haftada sıralamaların ne yönde değişeceğini merakla bekliyoruz.

Fire Flux Esports: 2-0

Futbolist: 2-0

SuperMassive Blaze 2-0

Thunderbolts Gaming: 2-0

Fenerbahçe Esports: 0-2

Galakticos: 0-2

Galatasaray Esports: 0-2

Team Lixa: 0-2

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

1. Aşama'da birinciliği kıl payı kaçıran DSYRE, bu kez zirveyi gözüne kestirmiş gibi duruyor. Icebox ve Haven'da gösterdiği üstün performans ile MOUZ ve Ovation Esports gibi kendi ayarındaki dev takımlarla birlikte zirveye oturdu.

Angry Titans ve ALTERNATE aTTaX da son derece çekişmeli geçen açılış serilerinde müthiş bir seyir zevki sundular. Split ve Ascent'te verdikleri savaştan her iki takım da birer harita galibiyetiyle ayrıldı ve 2. haftada galibiyet sayılarını arttırmak için çabalayacaklar.

MOUZ: 2-0

DSYRE: 2-0

Ovation Esports: 2-0

Angry Titans: 1-1

ALTERNATE aTTaX: 1-1

CGN Esports: 0-2

Sparx Esports: 0-2

WAVE Esports 0-2

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

1. Aşama'daki hayal kırıklığı yaratan playoff performansının ardından mücadeleye geri dönen NOM Esports'un kalbinde ateş, aklında zafer var. Her iki maçında da Bind'da egemenliğini kurdu.

Ancak rakibi Diamant Esports'a dikkat etmesi gerekecek. Slovenya temsilcisi hem Zero Tenacity hem de Entropiq karşısında net galibiyetler aldı ve ismini liderlik tablosunun tepesine yazdırmasını bildi.

Diamant Esports: 2-0

NOM Esports: 2-0

Anorthosis Famagusta Esports: 1-1

Enterprise Esports 1-1

TENSTAR: 1-1

Zero Tenacity: 1-1

Anonymo Mentos: 0-2

Entropiq: 0-2

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Fransa: Revolution yıldızlarla dolu bir Bölgesel Lig ve yine çok sayıda ünlü espor yüzünü bünyesinde barındırıyor. Tecrübeli oyunculardan kurulu beGenius'ı skor tabelasının tepesinde görmek şaşırtıcı olmasa da, Karmine Corp da VALORANT'a etkileyici bir giriş yaptı.

Her iki maçta da yalnızca altı oyun bırakan ekip hem Sector One'ı hem de Mandatory'i tuzla buz etti, hatta Mandatory'e karşı sadece tek bir raunt kaybetti. Amine ‘Amilwa’ Saidi son derece esnek kullandığı Sova'sıyla savaşlarda görkemli açılışlar yaptı ve görünüşe bakılırsa bu yeni takımın başarabileceklerinin sınırı yok.

beGenius: 2-0

Karmine Corp: 2-0

MAD Lions: 1-1

Mandatory: 1-1

Sector One: 1-1

Team BDS: 1-1

Team Vitality: 1-1

WYLDE: 1-1

OG: 0-1

Valar Morghulis: 0-1

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

1. Aşama'da rakip tanımayan Suudi Arabistan ekibi Team Falcons, kendisini bir kez daha sıralamanın zirvesinde buldu ama bu süreç ekip için çok da kolay sayılmazdı. Üç serisinde birer oyun bırakan Team Falcons'ın karşısındaki rakipler çok ciddi, tecrübeli ekip çok tehlikeli denizlerde yüzüyor.

Onların hemen ensesindeki YaLLa Esports, VALORANT'a geçiş yapan profesyonel CS oyuncusu Issa ‘ISSAA’ Murad'ı sezon arasında kadrosuna katmıştı. OG ve Hellraisers gibi zirveye oynayan takımlardaki uzun kariyerinin ardından ilk kez sahneye çıktığı haftada Jett'ten Chamber'a kadar her şeyi kullanarak sadece dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu göstermedi, aynı zamanda sınırsız gibi görünen bir kabiliyete sahip, esnek bir oyuncu olduğunu da ispatladı.

Team Falcons: 4-0

YaLLa Esports: 4-0

Mythoclast: 2-2

Team Duelist: 2-2

vSlash Esports: 2-2

SCYTES: 1-3

01 Esports: 1-3

Venomy Esports: 0-4

Levant & Kuzey Afrika

Bölgenin devlerini alt etme hayali kuran çok sayıda yeni takıma merhaba dediysek de Geekay Esports ve Team RA’AD, Levant & Kuzey Afrika'yı domine etmeyi sürdürüyor. Her iki ekip de aralarında yalnızca iki seri kaybetti, rakiplerini paramparça ederek zirvedeki yerlerini sağlamlaştırdılar.

İki takım 2. Hafta'nın ilk gününde karşı karşıya geliyor. Kimin bileğinin daha kuvvetli olduğunu ve kimin sıralamada aşağıda kalacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Geekay Esports: 4-0

Team RA’AD: 4-0

Team Majesty: 3-1

NASR Esports: 2-2

XPLDZ: 2-2

Whitelist: 1-3

Bravado: 0-4

BlackJack Esports: 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

2. Aşama'ya yenilenmiş kadrosuyla gelen EXCEL, Kuzey Avrupa: Polaris'e izini bırakmayı şimdiden başardı. Human Tripwires'ı silip süpürdü ve bu sayede Finest, KOVA ve who cars? ile beraber en üst sıralarda yer alıyor.

who cars? da güçlü ekiplerden Alliance'ı Bind ve Split'te alt etmeyi başardı ve hüzünlerle dolu olacağı şimdiden belli olan bölgenin daha ilk aşamasında rakibinin moralini çökertti.

EXCEL: 1-0

Finest: 1-0

KOVA: 1-0

who cars?: 1-0

Alliance: 0-1

HEET: 0-1

Human Tripwires: 0-1

H2O: 0-1

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

Ibai Llanos Garatea’nın KOI'si ve Real Betis'in kendi adını taşıyan ekibi ligin erken aşamasında iz bırakmayı başaramazlarken, Case Esports tüm engelleri aşarak İspanya: Rising'in en önünde yer almayı bildi.

Maçları çok kolay geçmemiş olsa da (üç maçın ikisi uzatmalara gitti), ekip farklı farklı ajanlarda ve haritalarda ne kadar yetenekli olduğunu herkese kanıtladı. Ancak tabii ki bu henüz ilk hafta ve çok sayıda dev ekip gölgelerden onu izliyor, Case Esports tek gözünü ufka dikse iyi olur çünkü bir fırtına yaklaşıyor gibi.

Case Esports: 3-0

Giants: 2-1

Movistar Riders: 2-1

Team Queso: 2-1

Heretics: 1-2

Rebels Gaming: 2-1

UCAM Tokiers: 2-1

Arctic: 1-2

KOI: 0-3

Herbalife Real Betis: 0-3