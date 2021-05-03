VCT 2. Aşama EMEA Challengers Playoff’ları sona erdi

EMEA Challengers Playoff’larına katılan 8 takım arasından finale kalarak Masters Reykjavík’e gitmeye hak kazanan iki takım belli oldu. Türkiye, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgeleri arasından Avrupa, İzlanda’ya Team Liquid ve Fnatic’i göndermeyi başardı. Bu takımlar 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak çevrimdışı Masters turnuvasında 7 farklı VCT bölgesinden gelen 10 takım arasından en iyisi olduğunu kanıtlamak için mücadele edecek.

EMEA Challengers Playoff Grup Aşaması

EMEA Challengers Playoff’larında ülkemizi temsil eden Futbolist, Oxygen ve BBL grup aşamasında gösterdikleri mücadelelerde ne yazık ki istediklerini alamadı. Üç temsilcimiz de çıktığı ilk mücadeleyi kaybederek kendi gruplarının kaybeden takımlarıyla eşleştiler. Grup aşamasında BBL, Gambit’e karşı Futbolist, Oxygen’e karşı aldığı yenilgilerle turnuvaya erken veda etti. Temsilcimiz Oxygen yarı finallere yükselmeyi başarırken EMEA Challengers Playoff’larında 4 takımı bulunan Avrupa ise yarı finallere 2 takımını götürebildi. FunPlus Phoenix, BDT temsilcisi Gambit’e karşı aldığı yenilgiyle, Guild Esports ise temsilcimiz Oxygen Esports’a karşı aldığı yenilgiyle turnuvadan elendi. Avrupa’yı temsil etmeyi sürdüren iki takım ise gruplarını birinci bitirerek yarı finallere yükselen Team Liquid ile Fnatic oldu.

EMEA Challengers Playoff Yarı Finalleri

Yarı Finallerin ilk serisi Liquid ile temsilcimiz Oxygen arasındaydı. Oynanan iki haritada da iyi bir performans sergileyen Liquid, temsilcimizi 2-0’lık skorla mağlup etti. Temsilcimiz Oxygen’in yarı finalde aldığı bu yenilgi sonucunda Türkiye’nin İzlanda’da temsil edilme şansı kalmadı.

İkinci ve son yarı final serisi Avrupa’nın bir diğer temsilcisi olan Fnatic ile BDT’nin tek temsilcisi olan Gambit Esports arasında gerçekleşti. 2-0’lık skorla Gambit Esports’u mağlup eden Fnatic finalde Team Liquid’le eşleşen ve EMEA Challengers Playoff’larından İzlanda’ya gitmeye hak kazanan ikinci takım oldu.

Büyük Final’de İki Avrupa Takımı

Masters Reykjavík’e gitmeyi garantileyen iki Avrupa temsilcisi, EMEA Challengers Playoff’ları şampiyonu unvanı ve birincilik ödülü için karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek ve kıyasıya rekabetin yaşandığı final karşılaşmalarında yaşanan 2-2’lik beraberlikten sonra karşılaşma 5 haritalık seriye uzadı. Yarı finallerde temsilcimiz Oxygen’ı mağlup ederek final aşamasına yükselen Team Liquid, Fnatic’e karşı 3-2’lik skorla seriyi kapatarak EMEA Challengers Playoff’larının şampiyonu ve birincilik ödülünün sahibi oldu. Karşılaşmada ikinci olan Fnatic ikincilik ödülüyle yetinse de her iki takım da asıl hedef olan İzlanda’da oynanacak Masters Reykjavík’e gitmeyi garantiledi.

Sıradaki Durak İzlanda!

Türkiye için yolun sonu görünsede VCT 2. Aşama heyecanı devam ediyor. Sıradaki durak İzlanda. 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak çevrimdışı Masters turnuvasında 7 farklı VCT bölgesinden gelen 10 takım en iyisi olduğunu kanıtlamak için mücadele edecek.

Henüz Latin Amerika ve Brezilya bölgelerindeki turnuvalar sonuçlanmamış olsa da şu an İzlanda’da kesin olarak göreceğimiz takımlar; Kuzey Amerika’dan Sentinels ve Version1, Avrupa’dan Team Liquid ve Fnatic, Kore’den Nuturn Gaming, Japonya’dan Crazy Raccoon ve Güneydoğu Asya’dan X10 Esports.