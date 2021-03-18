VCT 1. Aşama Masters Türkiye heyecanı artarak devam ediyor

Türkiye’nin en iyi VALORANT takımı MASTERS Türkiye Finalleri’nde belli oluyor. Yüzlerce takım arasından son 6’ya kalmayı başaran takımlar önümüzdeki 4 gün boyunca en iyi olduklarını kanıtlamak için kıyasıya mücadele edecek.

Masters Türkiye’de Grup Aşamalarının Son Karşılaşmaları

A Grubu kazananlar karşılaşmasında IW ve OXG mücadelesini, ardından da bu eşleşmenin kaybedeni ile RARE mücadelesini izleyeceğiz. B Grubu’nda ise CSE kaybedenler eşleşmesinde rakibini beklerken, kazananlar mücadelesi BBL ve FUT arasında gerçekleşecek.

Grup Aşamalarında Tansiyon Yükseliyor

Tansiyonun giderek yükseldiği grup aşamalarının 18-19 Mart’ta gerçekleşecek son iki günü, birbirinden güçlü takımların kozlarını paylaşmasına sahne olacak. Masters 1. Aşama yarı finalleri 20 Mart’ta, final maçları ise 21 Mart’ta gerçekleşecek.

Maç günlerinde yayınlar saat 17.00’da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00’da başlayacak.

Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor’un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye