'Vatanımıza hayırlı olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki açılış töreninde dünü işaret ederek ‘Türkiye’de yeni bir dönem açılacak’ sözleriyle duyurduğu müjdeyi, Dolmabahçe Ofisi’nden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı. Türkiye saat 15.00’te ekranlara kilitlenip, nefeslerini tutarken, Cumhurbaşkanı işte bu tarihi konuşmayı yaptı:

‘Görülmemiş zenginlikte kapı açıldı’

“Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahip. Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Suriye’de ve Libya’da bunları gördük. Doğu Akdeniz’deki oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı, yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Derin deniz sondajlarını bizzat yapma arayışına girdik ve Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi."

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in yola çıkışı sırasında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bakan Albayrak dün ise "Büyük bir zafere imza attık. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye" ifadelerini kullandı

Ortak mesaj...

Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor ve Başakşehir başta olmak üzere birçok kulüp, Karadeniz açıklarında doğalgaz bulunması nedeniyle mesaj yayımladı. Tüm takımlarımızın ortak mesajı; keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olması dileğiydi...



