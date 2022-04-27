Vasilije Micic: Maçın son saniyesine kadar konsantre olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes'in yıldızlarından Vasilije Micic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın son saniyesine kadar konsantre olmaları gerektiğini belirten Micic, "Üçüncü maç her iki takım için zorlu ve sert geçti. Savunmada çok iyiydik. Hücumda da sakin kalmayı başardık. Bir sonraki mücadeleye aynı mantalite ile tamamen yeni bir maç olarak yaklaşmalıyız ve kendimize inanmalı ve maçın son saniyesine kadar konsantre olmalıyız" dedi.



