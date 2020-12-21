Vasilije Micic: Kafa yapımızda bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Barcelona'yı konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'in yıldız oyuncularından Vasilije Micic, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

AX Armani Exchange Milan yenilgisi sonrasında kafa yapılarında bir şeyler değiştirdiklerini düşündüğünü söyleyen Micic, "Zorlu bir mücadele olacak. AX Armani Exchange Milan yenilgisinin sonrasında kafa yapımızda bir şeyler değiştirdiğimizi düşünüyorum, ki bu bizim için iyi olacaktır. FC Barcelona, CSKA Moskova ile birlikte bu sezon en iyi performans gösteren iki takımdan biri. Sert oynuyorlar ve hem savunmada hem hücumda çok güçlüler. Elimizden geleni yapmalıyız ve 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.