Vasilije Micic: İyi başlayınca gerisi geldi

Sırp skorer sadece takımın galibiyetine katkıda bulunmadı aynı zamanda rakip potaya bıraktığı 37 sayıyla da Euroleague'de kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Lacivert-Beyazlılar'ın ilk yarıda kaybettiği Fenerbahçe'den iyi bir basketbolla alınan rövanş ve performansıyla ilgili şunları söyledi...

'Kendi seviyemize yaklaştık'

"Tabii ki çok mutlu ve iyi hissediyorum. Ocak ve Şubat aylarında iyi basketbol oynadık ve performansınızı arttırdık. Fenerbahçe 10'da 10 yapmıştı ve çok iyi durumdalardı. Ama biz onlara fırsat vermedik ve kazandık. Bildiğiniz gibi iyi bir başlangıç yapamadık. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Ama son iki aydır kendi seviyemize yaklaştık. Geçen yıl zirvedeyken sezon sona ermişti. O seviyeye yaklaşmaya başladığımızı düşünüyorum".

'Böyle oynamaya devam etmeliyiz'

"Final-Four'dan bahsetmek için henüz erken. Adım adım ve maç maç düşünüyoruz. Şu an bir çok takım birbirine yakın durumda. Böyle oynamaya devam etmeliyiz"

Gökhan German



