Vasilije Micic: Bir başka güçlü rakip ile karşılaşacağız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 23. maç döneminden erteleme mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Anadolu Efes'in yıldızlarından Vasilije Micic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceklerine dikkat çeken Micic, "Bir başka güçlü rakip ile karşılaşacağız. Çok yetenekli ve fazla skor üretebilen oyuncuları var. Biz bu maça çok iyi hazırlanmalıyız ve 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.