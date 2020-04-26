Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'nın başkan adaylarından Leven Siano, hedeflerine ilişkin FOX Sports'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük adına Beşiktaş ve Başakşehir'in eski çalıştırıcısı Carlos Carvalhal'i düşündüklerini belirten Siano, "Oyun felsefesi üzerinden hareket ediyoruz. Vasco, tüm sporlarda hücumu düşünecek. Aralarında Rio Ave'den Portekizli Carlos Carvalhal'in de olduğu hocalar üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Rio Ave ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Carvalhal'e rüya takım kurmak istediklerini belirten başkan adayı, "Hayalimizdeki bir Vasco da Gama'yı inşa etmeye çalışıyoruz. Balotelli ve Ibrahimovic'in aynı menajerle çalışmalarını bizim için bir şans. Tıpkı Giovinco'da da olduğu gibi... Başarı kazanmak için bu tip yüksek kaliteli oyuncuları getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Milan'dan ayrılması beklenen Ibrahimovic'e Galatasaray 'ın eski futbolcusu Felipe Melo da Palmeiras'a gelmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Diğer isimlerden Balotelli'nin adı ise Galatasaray ile geçerken Giovinco'nun da Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia ediliyordu.