Beşiktaş 'tan ayrılan tecrübeli futbolcu Alex Teixeira'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, 18 Temmuz'da açılacak olan transfer dönemi için hedefini belirledi ve Beşiktaş'tan ayrılan eski futbolcusu Alex Teixeira ile ilgileniyor.

Tecrübeli yıldızın Cuma günü Brezilya'ya gelmesi beklenirken, kulüp ise sonrasında müzakereleri ileri bir aşamaya taşımayı planlıyor ve olumlu bir sonuç için oldukça iyimserler.

Yaşı tartışma konusu

Brezilyalı futbolcu, yaşı nedeniyle kulübün büyük çoğunluğunu satın almayı planlayan yatırımcıların takımda istediği profile uymuyor ancak, sahadaki geçiş sürecini güçlendirebilecek ve yönetebilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Kulüp görüşmelerde tecrübeli futbolcunun niyetinin de ne olduğunu öğrenmek istiyor.

Futbola Vasco da Gama forması ile başlayan Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 31 maçta görev almış ve 4 gol, 1 asistlik performans göstermişti.



