MUŞ Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1'inci Grup'ta oynanan Varto Spor - Muş Spor FC maçında kavga çıktı. Kazanan takımın gruptan çıkacağı final mücadelesi olaylar nedeniyle tatil edildi.

Varto çim sahada oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Şükrü Közci, 0-0 devam eden maçın uzatma dakikalarında Varto Sporlu Mehmet Bingöl'ü rakibine sert girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kırmızı kartın ardından iki takımın yedek kulübesindeki oyuncuları arasında gerginlik çıktı. İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Şükrü Közci maçı tatil ederken, polisin müdahalesiyle olaylar yatıştırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas da tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaylas, polis koridoru oluşturarak Muş Spor FC oyuncuları ve hakemleri polis eşliğinde ilçeden çıkararak Muş'a gönderdi.

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, olaylı maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzatma dakikalarında yedek sporcularından gelen bir taşkınlık, olayı alevlendirdi. Dünyanın sonu değil, tabii ki maçlar devam edecek, bundan ders almamız gerekiyor. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Varto'da yıllarca tanıdığımız sporcular oldu. Bunlar kardeştir. Fanatik seyircilerin kışkırtmalarına kimsenin katılmasını istemiyoruz.. Özellikle ev sahibi Varto Spor'a ve Kaymakam beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Varto Spor Kulüp Başkanı Aydın Durmuş ise, "Final maçına çıktık. Bu maçı alan gruptan çıkacaktı. Ne yazık ki biz yenmek için sahaya çıktık. Ancak karşılaşma olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Biz maçın böyle gitmesini istemiyorduk. Varto misafirperverliğimize yakışan bir durum değildi" şeklinde konuştu.

Fatih ÇELİK / VARTO / MUŞ, (DHA)