Son dakika haberi: Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, VAR kararlarının Süper Lig puan durumu üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir tabloyu kişisel twitter hesabından yayınladı.

Deniz Çoban'ın hazırladığı tabloda, VAR kararları olmasaydı takımların sıralamasının nasıl olacağı açıkça gösteriliyor.

VAR sistemi olmasaydı, ilk 5 hafta sonunda hangi takımların kaç puan daha fazla alacağı ya da kaç puan geride olacağı da Deniz Çoban'ın tablosunda yer buluyor.

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda ilk 5 haftanın görünümü şöyle: Konyaspor +2 Puan, Denizlispor +2 Puan, Göztepe +1 Puan, Kayserispor +1 Puan, Gençlerbirliği +1 Puan, Gazişehir -4 Puan, Alanyaspor -2 Puan, Antalyaspor -1 Puan.

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VAR'sız puan durumunda da güncel puan durumunda olduğu gibi Alanyaspor ligin zirvesinde, Gençlerbirliği ise son sırada yer buluyor.

Dört büyüklerden, VAR'sız puan durumunda da aldığı puan farklılaşan ekip olmadığı görülüyor.



