Varsa yoksa Sosa

Süper Lig’in 16. haftasında gerçekleşen ve sol bacağındaki kas yaralanması yüzünden en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jose Sosa için Trabzonspor’un sağlık heyeti yoğun tedavi uygulamaya devam ediyor. Ligde pazar günü deplasmanda Sivasspor ile gerçekleşecek mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan 33 yaşındaki Arjantinli’nin de müthiş bir özveri ile sahalara geri dönüş için çalıştığı bildirildi. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Jose Sosa, Sivas maçında kadroda olmayı çok istiyor.

Sakatlar ve cezalar...

Sosa’yı Sivasspor mücadelesinde sahada görmek isteyen Bordo-Mavililer’in hocası Ünal Karaman’ın, bu isteğindeki en büyük sebeplerden biri de elindeki orta sahanın alternatifsiz olması. Ogenyi Onazi’nin sezonu kapatması, Vahid Amiri’nin Asya Kupası için İran Milli Takımı’nda mücadele etmesi ve FIFA tarafından verilen transfer yasağı yüzünden tecrübeli çalıştırıcı, Sosa’yı mutlaka Sivas maçında oynatmayı hedefliyor.