Vücutta bulunan toplardamarların derinin altında genişlemiş, kıvrılmış ve mavi – yeşil renkli olarak görülmesine varis denilmektedir. İl olarak varis damarların genişlemesi sonrasında şişlikler oluştursa da varise ait olan bulguların artmasıyla damar paketlerinin oluşmasıdır. Varise ne iyi gelir? Varis nasıl geçer? Varisi önleyen ve engelleyen yöntemler nelerdir? İşte varisin tedavisi ile ilgili detaylar.

Varis oluştuktan sonraki ilk zamanlarında kişide sadece görüntü olarak rahatsızlık oluşturur. İlerleyen zamlarda ise varisli bölgelerde ağrılar meydana gelemeye başlar ve artık kişinin hayat kalitesini etkilemeye başlar. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir rahatsızlık olan varisin ileri yaşlarda ortaya çıkma olasılığı daha çoktur.

Ayakta uzun süre durmak, gebe olmak, şişmanlık, kadın olmak, bazı meslekler, dar giyinmek, hormon tedavisi almak, doğum kontrol hapı kullanmak, yaşlanmak, kabızlık ve genetik gibi faktörler varis oluşumuna neden olur. Toplardamarların içindeki kapakçıklarda yetmezlik olması nedeniyle varis oluşur. Bacaklarda kaşınma, uyuşukluk, şişlik, ağırlık hissi, ağrı mavi ve mor şişlikler gibi belirtilere sahiptir.

Varise ne iyi gelir?

Varisi tedavi edebilecek ve ilerlemesini önleyecek olan bazı doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemler kullanılarak varis kaynaklı sorunların çözülmesine yardımcı olunabilir. İşte varise iyi gelecek olan doğal yöntemler:

Elma Sirkesi: Varis tedavisinde oldukça etkili olan doğal maddelerden biri de elma sirkesidir. Elma sirkesi vücut temizliğinde kullanılan doğal bir maddedir ve aynı zamanda kan dolaşımını ve akışını da arttırır. Kanın akış hızı doğal seviyesine geldiğinde varisli olan damarlarda şişlik ve ağırlık azalacaktır. Elma sirkesine su katmadan varisli damarları kaplayacak kadar cilt üzerine sürülerek hafifçe masaj yapılmalıdır. Her gün sabah ve akşam olmak üzere bir ay boyunca bu işleme devam edildiği takdirde varis azalacaktır. Bunun dışında iki tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ile bir bardak su karıştırılarak bir ay sürece gün içersin de iki defa içilmelidir.

Kırmızı Biber: Bioflavonoid ve C vitamini açısından oldukça zengin olan kırmızıbiber dolaşımı destekleyerek, damarlardaki sıkışmalar ve şişlikleri azaltır. Bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızıbiberi bir su bardağı suya karıştırılarak gün içinde üç defa birkaç ay boyunca içilmelidir.

Zeytinyağı: Varisli damarlara iyi gelen ve oldukça etkili olan gıdalardan biri zeytinyağıdır. Kan dolaşımının artmasını ve düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle varisli bölgelere zeytinyağı ile birlikte masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır, iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır. E vitamini ile zeytinyağından eşit miktarlarda alıp çok azcık ısıtılır. Sonrasında ılık olan bu karışım varisli cilt üstüne sürülerek masaj yapılır. Bu uygulama günde iki kez bir ya da iki ay sürekli yapılmalıdır.

Sarımsak: Oldukça iyi bir iltihap giderici özelliğe sahip olan sarımsak, kan damarlarında bulunan toksinlerin atılmasına ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. Diş kadar sarımsak soyulur ve dilimlenerek temiz olan cam bir kaba konulur. 3 tane portakalın suyu çıkarılarak sarımsaklar içine konulur. Aynı karşıma iki yemek kaşığı zeytinyağı da eklenebilir. Yarım gün bekletilen karışım çalkalanarak bir miktar alınır ve varisli cilt üzerine birkaç dakika masaj yapılır. Bunun ardından cilt temiz ve pamuklu bir kumaş ile sarılarak gece boyu bekletilir. Bir hafta kadar bu işlem tekrar edildiğinde varis iyileşecektir.

Maydanoz: Oldukça güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olan maydanoz hücrelerin yenilenip onarılmasını sağlar. Damarları güçlendirir. Bu sebeple varise iyi gelmektedir. Her gün taze maydanoz tüketilmelidir.

Varis Nasıl Geçer?

Varisin tamamen yok olması ve tamamen geçmesi için mutlaka bir kalp damar cerrahi hekimine başvurulmalıdır. Varisin kalıcı olarak tedavi edilebilmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Skleroterapi, ven stripping, cilt üzerinden lazer uygulaması ve damar içi lazer uygulaması gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Çok ileri vakalarda ve gerekirse cerrahi müdahale yapılarak varisten tamamen kurtulma sağlanabilir.

Varis için tüm doğal yöntemler kullanılsa da tamamen iyileşme görülmez fakat doğal yöntemler ağrı gibi varisin rahatsız edici etkilerini ortadan kaldırabilir. Varisin düzeyini azaltarak ilerlemesini durdurur. Tamamen varisten kurtulabilmek için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

Varisi Önleyen ve Engelleyen Yöntemler

Varis için en etkili olan yöntem varis oluşumunu önlemektir. Varis oluşmadan öncesinde alınacak önlemler ve izlenecek çeşitli yöntemler ile varis oluşumu önlenir. Varis oluşumu için genetik olarak yatkın kişiler, yaşı ilerleyen kişiler, mesleğinin varis oluşumuna neden olan kişiler gibi risk faktörleri arasında bulunan herkes önceden önlem almalıdırlar.

Düzenli olarak yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu gibi egzersizler yapılmalıdır.

Uzun süreli olarak oturulmamalı ya da uzun süreli olarak ayakta kalınmamalıdır. Eğer iş gereği uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak gerekiyorsa mutlaka düzenli aralıklarda dinlenilmeli ya da hareket edilmelidir.

- Kilolu olan kişiler mutlaka fazla kilolarını vermelidirler.

- Bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturulmamalıdır.

- Çok dar ve çok sıkı olan kıyafetler giyilmemelidir.

- Topuklu ayakkabı kullanmak yerine daha rahat ve düz tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.

- Kabız olmaktan korunmak ve lif oranı yüksek olan besinler ile beslenilmelidir.

- Eğer uzun süre ayakta kalındıysa bacakları yukarı kaldırarak bir süre dinlenilmelidir.

- Genetik olarak varise yatkın olan kişiler ve mesleği nedeni ile uzun süre ayakta kalmak zorunda olan kişiler mutlaka varis çorabı kullanmalıdırlar.

- Mutlaka ayaklara masaj yapılmalıdır.

- Sigara içme alışkanlığı olan kişiler mutlaka sigarayı bırakmalıdır.