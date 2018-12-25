VAR’ın değişilmezi Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarı maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle bu sezon ilk defa uygulanmaya başlayan VAR sistemi, Süper Lig’de görev yapan hakemlerin geçtiğimiz yıllara göre daha fazla mesai harcamasına neden oldu.

VAR’ın gediklisi Barış Şimşek

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da bütün takımların lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında bu sistemin başına en fazla geçen isim ise Barış Şimşek. Şimşek, 26 VAR, 4 de AVAR olmak üzere toplam 30 defa Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezin girdi. 42 yaşındaki hakemi, 25 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alan Ali Şansalan takip etti.

Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus da 13 maçta VAR hizmeti verdi.

En fazla düdük çalan Fırat Aydınus

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem ise Fırat Aydınus oldu. Aydınus, tam 13 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 45 yaşındaki hakemin yönettiği bu müsabakalar içinde Trabzonspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.

Aydınus’u en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 12’şer defa ile Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler takip ediyor.

17 haftada en çok Ali Şansalan yoruldu

Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan mücadeleleri göz önüne aldığımızda ise ilk yarıda en fazla yorulan isim Ali Şansalan. Genç hakem, 1’er defa Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de, 4 kez de Türkiye Kupası’nda hakem, 10 defa Dördüncü Hakem ve 25 sefer de AVAR olmak üzere MHK tarafından toplam 41 maça atandı.

Şansalan’ın ardından 39 müsabaka ile Bahattin Şimşek geliyor. Şimşek’e de 1 Süper Lig, 2 1. Lig, 4 de Türkiye Kupası karşılaşmasında hakem, 13 kez Dördüncü Hakem, 19 defa ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev verildi.

En az Halis Özkahya’ya şans tanındı

Geride kalan 17 hafta en az görev alan hakem olarak ise Halis Özkahya dikkat çekiyor. Özkahya, bu dönemde 8 Süper Lig müsabakasına hakem, 10 maça da Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak çıktı. Tecrübeli hakem, en son 13. haftada Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelede VAR’ın başına geçmişti. O tarihten sonra hiçbir maçta düşünülmeyen 38 yaşındaki hakemin ligin ikinci yarısında görev alıp alamayacağı da merak konusu.

Alper Ulusoy sarı karta abone

Merkez Hakem Kurulu, 17 haftada oynanan 153 maçta 24 Süper Lig hakeminden 22’sini en az 1 defa olmak üzere karşılaşmalara hakem olarak atadı. Bu hakemler 153 müsabakada toplam 694 defa sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 60’ını ise Alper Ulusoy çıkardı. Ulusoy, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gösteren hakem oldu.

Başarılı hakemi 57 kez ile Ümit Öztürk, 56 defa ile de Ali Palabıyık takip ediyor.

Fırat Aydınus çok kızarttı

Ligin ilk devresinde elini cebine götürerek en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Fırat Aydınus. Tecrübeli Süper Lig hakemi, 6 kez direkt, 1 sefer de çift sarı karttan olmak üzere toplam 7 defa kırmızısına başvurdu. 45 yaşındaki Aydınus, bu 7 kartın 3’ünü 11. haftadaki olaylı Galatasaray-Fenerbahçe kullanmıştı.

Fırat Aydınus’u 5 kırmızı kartla Ümit Öztürk izliyor.

Penaltıcı Halil Umut Meler

Halil Umut Meler, 17 haftada sahada yer aldığı 12 müsabakada 8 kez beyaz noktaya giderek zirvede yer aldı. Meler’i 7 penaltı ile Arda Kardeşler izledi.

İHA