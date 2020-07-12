Varikosel nedir, belirtileri nelerdir? Varikosel neden olur?

Önemli bir hastalık olmak ile beraber varikosel yapılan tetkik ve tedavi eşliğinde çözüme kavuşturulacak bir rahatsızlıktır. Diğer taraftan üreme kısmındaki bir nevi varis sorunu olarak da dile getirmek mümkün. Sağlık açısından birtakım problemler oluştururken aynı zamanda belirtileri üzerinden anlaşılabilmektedir. O yüzden böyle durumlarda belirtiler söz konusu olduğu zaman iyi analiz edilmeli ve zamanı da doktora başvurulmalıdır.

Varikosel nedir?

Kısırlık problemi nedeniyle doktora başvuran yaklaşık olarak %30-40 kadar insanda rastlanan, testis bölümünde kanı boşaltan toplardamarda ortaya çıkan varis varikosel olarak bilinmektedir. Özellikle sperm ve testosteron üretimini bozması nedeniyle kısırlık problemi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu doğrultuda testis ısısının bozulması, kirli kan içerisinde yer alan toksik maddelerin birikmesi ile beraber testis kan akımını bozması gibi durumlar üzerinde varikosel ortaya çıkar.

Testis etrafında varis oluşumu şeklinde bilinen varikosel, erkeklerin yaklaşık olarak ’inde çıkan bir sorundur. Özellikle testis küçülmesi, ağrı ve kısırlık gibi problemler ile karşı karşıya bırakabilecek bir hastalıktır. Testis bölümünde yer alan kirli kanın akciğere gitmesini sağlayacak toplardamar kapakçıklarının bozulması nedeniyle bu problem ortaya çıkmaktadır. Öyle olduğu zamanlarda akciğere ulaşması gereken kirli kan, sessiz kısmındaki toplardamarda birikerek şişme yaratır.

Varikosel belirtileri nelerdir?

Hastalığın tanısı ve tedavisi ile beraber doğru çözüm yöntemlerinin ele alınması noktasında, varikosel belirtileri büyük öneme sahiptir. Belli başlı bazı basit belirtiler ışığı altında varikosel hastalığının ortaya çıktığı anlaşılabilir.

- Testis bölümünde ağrı,

- Şişlik,

- Kabarıklık,

- Damarlarda genişleme,

- Terleme ya da sıcaklama,

Bu belirtiler ile beraber bir süre sonra bacaklardaki varis gibi fiziksel açıdan görünecek noktaya ulaşır. Aynı zamanda nadir de olsa testis bölümünde küçülme gibi bir problem de ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu çok küçük bir ihtimal olarak değerlendirilir. Genelde meydana gelen yukarıdaki belirtiler ile beraber, en kısa süre içerisinde uzman bir doktora başvurmak tanı ve tedavi noktasında büyük öneme sahiptir.

Varikosel tedavisi

Öncelikle uzman doktor kontrolü altında testisler arasındaki boyut farkı olup olmadığı ölçülür. Aynı zamanda testis kıvamına bakılır. Özellikle sperm parametresini değerlendirmek için ele alınan semen analizi tedavi noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Böylece sperm parametresinde bir sorun olup olmadığına dair inceleme sağlanır. Bu da rahatsızlık konusunda kişinin ameliyat edilip edilmeyeceğine dair bilgi verir.

Öncelikle genelde bu hastalık için antioksidan ilaç tedavisi ele alınır. Böylece spermin bulunduğu ortam ve sperm parametrelerini düzeltici etki sağlanır. Ameliyat açısından verilecek karar ise dereceye bağlı olarak değişir. Bu durum 1 derece ile 3 derece arasında değişkenlik gösterir. Ameliyat kararı doktorun yapacağı uygulamalar ve haftaya bağlı olarak farklılık yaratır. Aynı zamanda egzersiz, düzenli beslenme, hareket ve yaşam tarzında değişiklik doktor tarafından tedavi konusunda önerilir.

Varikosel neden olur?

Varikosel hastalığı nedeni belli değildir. Nitekim toplumda çocuk sahibi olmuş -20 kadar bireyde dahi görülebilmektedir. Genel olarak varikosel hastalığının sol kısımda daha çok görülmesi, genetik birtakım anatomik faktörler üzerinden ele alınarak nitelenmektedir. Ancak günümüzde kesin olarak varikosel problemini neden yaşandığına dair bulgular yer almıyor. Bilinen durum sadece bu rahatsızlığın sol tarafta neden daha yüksek oranda yaşanmış olduğudur. Bunun dışında üreme potansiyeli olan her yetişkin erkekte, hayatının belli bir döneminde ortaya çıkabilecek bir rahatsızlık olarak ele alınıyor.

Varikosel ameliyatı sonrası gözlemler

Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen varikosel ameliyatı sonrası, ortaya çıkacak olan komplikasyon oldukça az seviyede seyreder. Kanama kontrolü yapılması ve sterilizasyona dikkat edilmesi ile beraber, ameliyat sonrası hasta hızlı şekilde iyileşme sürecine girer. Özellikle mikro cerrahi ameliyat ile beraber bundan sonra varikosel hastalığı tekrar etme olasılığı yoktur. Yani diğer bir deyişle sıfıra yakın olduğunu dile getirmek mümkün. Hasta sağlıklı bir sürece girer ve testis bölümünde yaşadığı bu problemden tamamen kurtulur.