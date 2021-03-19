Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesinde goller, kartlar, tartışmalar adeta havada uçuştu. Maçın 3-3'lük eşitlikle gittiği esnada 75. dakikada Boldrin'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı, müdahale ceza sahası dışında yapıldığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

VAR yine devrede: Kırmızı kart!

Bu faulden önce Yedlin'in sarı kartı vardı. Hakem Volkan Bayarslan, önce teknik direktör Fatih Terim'e itirazları sebebiyle sarı kart gösterdi. Serbest vuruşun kullanılması için hazırlıklar yapılırken, Volkan Bayarslan Yedlin'e ikinci sarı kartı çıkardı ve Yedlin takımını 10 kişi bıraktı.

Volkan Bayarslan'ın dakikalar sonra sarı kart göstermesi ise Galatasaraylıların, penaltıyı iptal edip serbest vuruş vermesi de Çaykur Rizelilerin tepkisini çekti.







