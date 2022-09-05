Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, geriye 1-0 geriye düştüğü maçta ilk olarak 2-1 öne geçti. Sonrasında Ankaragücü eşitliği yakaladı. Siyah beyazlılar, kazandığı penaltıyı son haftaların formda ismi N'Koudou ile gole çevirerek maçı 3-2 kazandı ve liderliğe yeniden oturdu.

Maç sonrasında yaşanan olaylar ise oldukça yankı buldu. Sahaya giren bir taraftarın Cenk Tosun'a tekme atması, iki taraf arasında yaşanan gerginlikler karşılaşma sonrasında büyük olaylara neden oldu. Yazarlarımız bu mücadeleye köşelerine taşırken, yaşanan olaylara da değinmeden geçemedi.





İşte Fanatik yazarlarının Ankaragücü - Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

BÜYÜK WEGHORST (ALİ ECE)

Beşiktaş’ın bu maçla ilgili en büyük dezavantajı, daha önceki haftalarda değil Ömer Erdoğan göreve geldikten sonraki ilk maçta Ankaragücü ile karşılaşmasıydı. Ömer hoca, Ankaragücü’nün savunma hattını ve stratejisini değiştirmiş. Ana ofansif planını da Beridze gibi savunmasını önde kuran Beşiktaş’a ters gelebilecek hızlı bir oyuncu üzerine kurmuş. Bu daha dengeli yapıya karşı Beşiktaş daha önceki son üç lig maçındaki çok etkili oyun başlangıcını yapamadı. Maçın ilk golünde Beridze, Beşiktaş savunmasının adam paylaşımı hatasından faydalandı. Sonrasında ise hava kuvvetleri komutanı Weghorst önderliğinde "Beş dakikada Beşiktaş" misali bir reaksiyon izledik. Muleka’nın golünde Weghorst sırtı dönük yükselip yere inerken içeriye bilinçli top nasıl doldurulur dersi verdi.Hemen ardından Beşiktaş, Valerien Ismael klasiği haline gelen bir duran top golü daha buldu: Masuaku topun altına çok şık girerkenDele Alli Süper Lig’deki ilk golünü attı, başrolde yine asist canavarı Weghorst vardı. İkinci yarının başında ise Beşiktaş savunması bu kez ofsayda senkronize çıkamadı ve Rosier Beridze’yi kaçırdı.

Rezalet yaşanmazdı!

73’te Mete Kalkavan’ın göremediğini VAR gördü de Beşiktaş penaltıdan öne geçti. Keşke VAR’dakiler oyunculara atılan suları da Kalkavan’ın görmesini sağlasaydı! En azından maç sonundaki rezalet yaşanmayabilirdi!

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'ZORLU LİG'İN FUTBOLU (CEM DİZDAR)

Bundan önceki üç maçın ilk yarı temposuna göre Beşiktaş hayli durgun görünse de enerji dağılımı konusunda gayet olumluydu. Gerçi tempo ayarını ağırlıklı olarak Ankaragücü yaptı. Beşiktaş, bu kez maçın tamamını oynayacak gibi hazırlanmış görüntüdeydiler ilk devre. Takımın ‘’oyun kurucusu’’ ise santrfor Weghorst’tu! Sahayı kapladığı alan ve saha içi pozisyon alışlarıyla oyunun nereden akacağı takıma dikte eder bir tarzı vardı Weghorst’un. Ağırlıkla N’Koudou üzerinden gelseler de önceki maçların aksine bu kez daha pratik göründü Beşiktaş.

Yüksek toplardaki sektirmelerle topu biri ofsayt olan üç kez rakip kaleye gönderdiler. Yine de o kadar orta yapmak zorunda kalınan bir oyuna karşı savunma yapan takım bir biçimde çözüm üretir, Ankaragücü ikinci yarı üretti de… Ev sahibi Ankaragücü ise yüksek yüzde ile oynadı; 46 dakikada iki kez rakip kaleye inip iki gol buldular. Ömer Erdoğan takımın esas olumlu yanı enerji oyununu seven rakibine top ve alan bırakmayışıydı. Tempoyu ayarlamaya çalışırlarken bunu topu rakipleri kadar ellerinde tutarak yaptılar. Hatta ikinci devre top tutma da öne de geçtiler.

Dele Alli gol harici…

İkinci devreye golle başlayan Ankaragücü, güvenli oynayıp fırsatları gözlerken istediği ritme bir türlü ulaşamayan Beşiktaş’ta Muleka ile Dele Alli goller dışında etkisizdiler. N’Koudou, Gedson ve Salih’in zaman zaman etki alanına çıktığı karşılaşmada De Souza oyuna girince Beşiktaş rakip alanda bir anda 20 metre kadar ilerledi! O da penaltıyla sonuçlanan baskıyı getirdi. Yine de Beşiktaş önceki maçların ilk devre ya da ilk Kayseri maçının ikinci devre temposuna maçın hiçbir anında ulaşamadı.

Bu tür maçlarda oynayacaklar kuşkusuz. Lakin önlerindeki ilk maç bu sezon güçlerini gerçek anlamda test edecekleri Başakşehir maçı olacak. Son not bir ülke klasiği üzerine; takım ya da oyuncu ayırmaksızın her faule kayıtsız şartsız itiraz, vara yoğa maraza çıkarmaya çalışmak. İşte ‘zorlu lig’in futbolu…





ZİRVEYİ SEVDİ (ORHAN YILDIRIM)

Ligin ilk sırasında yer alan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında ilk yarı coştu. Geri düşmesine rağmen, hızlı dönüş yapan Ismael’in ekibi, öne geçmesini bildi. İkinci yarı kronik hale gelen handikaplar zinciri sahaya yansıdı. Pozisyonlar verildi. Top daha çok rakipte kaldı. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Kartal, penaltı golü ile galip geldi, Ömer Erdoğan ile yeni kimlik kazanan Başkent temsilcisi, puan alamasa da alkışlandı.

Weghorst maçı çevirdi

Beşiktaş ilk yarıda geri düştü. Hollandalı yıldızı anında reaksiyon verdi. Takımı ateşleyen Weghorst, devrenin önde kapatılmasında başrol oynadı.Dengeli başlayan maçta karşılıklı ataklar vardı. 26’da ev sahibi takımın atağındaNecip yerini kaybetti. Rosier de geç kalınca, Beridze kafa ile golünü attı: 1-0. Bu skor devrenin kırılma anı oldu. Kartal, oyunu karşı alana taşıdı. Sadece dört dakika sonra eşitliği buldu. N’Koudou’nun geliştirdiği atakta, Weghorst kaleciyi zorladı. Muleka, topu boş kaleye bıraktı: 1-1. Beşiktaş, bunun ile yetinmedi. Yüklendi. 35’te, Weghorst’un indirdiği topu,Dele Alli ağlara gönderdi: 1-2. Bu yarıda futbol adına heyecan dolu mücadele oldu. Zevk veren dakikalarda üretilen pozisyonlar skora etki yapmadı.

İkram gol ile başladı

İkinci yarı fark beklentileri ile sahaya çıkan Ismael’in ekibi, topu ağlarında gördü. İlk golde olduğu gibi yine Tolga’nın pasında Beridze durumu 2-2 yaptı. 47’de skora denge gelmesi stres yarattı. Alli fiziki düşüş yaşadı. Savunma kademe hataları yaptı.Hatlar arası kopukluklar yaşandı. Maçın gidip geldiği dakikalarda, Eren’in topu elle kesmesine, VAR uyarısı ile penaltı kararı çıktı. N’Koudou 74’te tekrar takımını öne geçirdi: 2-3. Tecrübesini iyi kullanan Kartal, önde olmanın avantajını iyi kullanıp üç puan aldı.

Ev sahibi takım seyircisine uymadı!

Sahaya sürekli yabancı madde atılmasına aldırmadan; sadece futbola odaklandı. Gücü nispetinde puan için mücadele etti.

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