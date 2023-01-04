VAR kayıtlarında tartışma yaratan Whatsapp sesi! Açıklama geldi
Dün futbol gündemine bomba gibi düşen VAR kayıtlarının paylaşılmasının perde arkası devam ediyor. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı kararıyla ilgili VAR kayıtlarının yayınında arkadan gelen Whatsapp bildirim sesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili açıklama geldi.
Futbol dünyası dün TFF'nin yayıncı kuruluş ile tartışmalı hakem hatalarının olduğu 2 maç ile ilgili VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla sarsıldı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasındaki ev sahibi ekibin golünün iptal edilmesi ve Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesindeki Nkoudou'ya verilen sarı kart pozisyonu ile ilgili kayıtlar, gündeme bomba gibi düştü.
WHATSAPP BİLDİRİM SESİ OLAY OLDU
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonuyla ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan Whatsapp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti.
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Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.
VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi. Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1610266044869771268
YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA
Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaptı ve Whatsapp sesinin kendilerinden kaynakladığını duyurdu.
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Sivasspor-Galatasaray maçı VAR kayıtları
Özgüç Türkalp: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.
Erkan Özdamar: Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin.
Özgüç Türkalp: Evet, ofsayt var.