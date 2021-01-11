'VAR kalksa, geri isterler'

İngiltere Premier Ligi'nde 11 yıldır görev yapan 37 yaşındaki hakem Michael Oliver, Daily Mail'e dikkat çekici bir röportaj verdi. Oliver, "Liverpool-Everton maçında Van Dijk'ı sakatlayan kaleci Pickford'a kırmızı kart göstermeliydim. Geçmişte Newcastle taraftarı olduğum için onların ve ezeli rakibi Sunderland'in maçlarını yönetmiyorum. VAR sistemini ise seviyorum. 2. kez izleme şansın oluyor. İnanın VAR'ı sevmeyenler, şu an kalksa hemen geri dönmesini isterler! Bu sayede eskisi gibi ceza sahasında çekmeler olmuyor ya da 90+5'te ofsayttan gol atıp maç kazanılmıyor. Bazen ayak başparmağınızla ofsayta yakalanıyorsunuz. Ancak 10 cm'lik bir tolerans olsa, 11 cm'lik bir şey olduğunda ne yapacaksınız? Herkesi mutlu edecek bir sistem kurmak kolay değil" dedi.