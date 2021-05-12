Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, play-off çeyrek final ilk maçında 69 puanla sezona 5. sırada nokta koyan Vanspor'a konuk olacak. Sezonun son haftalarından çıkışa geçen, özellikle deplasmanda seri yakalayan Sakaryaspor, çıkışını zorlu maçta sürdürmeye çalışacak. Normal sezonda rakibine 2 maçta da kaybetmeyen Vanspor ise evinde avantajlı skoru almanın hesaplarını yapıyor. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Vanspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Van Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Hakan Ceylan'ın yöneteceği 90 dakikayı futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Vanspor - Sakaryaspor maçı öncesi önemli bilgiler

Vanspor 2 sezon önce 3.Lig Play-Off grup finalinde Esenler Erok’u 2-1 yenerek 2. Lig’e çıkmıştı. Bu kez Play-Off’tan 1. Lig’e çıkmaya çalışacaklar.

Vanspor sahasındaki son 10 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Vanspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, 2017-2018 sezonunda AFJET Afyonspor’u çulaştırırken Play-Off oynadı, finalde bu maçtaki rakipleri Sakaryaspor’u geriden gelip 2-1 yenerek 1.Lig’e çıktı.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan 2 maçta Van 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken sahasında 1-0 kazandı, deplasmanda 1-1 kaldı.

Sakaryaspor 14 Ekim’de 1-0 kaybettiği Van Spor deplasmanından sonra çıktığı 16 dış saha mücadelesinde de mağlup olmazken bu süreçte 13 galibiyet elde etti.

Sakaryaspor son 6 deplasmanda da kazandı. Sakaryaspor son 7 sezonun 5’inde Play-Off oynadı, bir tek 3.Lig’de hedefine ulaştı.

Sakaryaspor geçen sezon Play-Off ilk maçında Ankara Demir’e (1-2) deplasmanda yenilerek elenmişti.

Sakaryaspor 2018-2019 sezonunda 2. Lig Play-Off finalinde, Fatih Karagümrük’e 2-0 kaybetmişti.

Sakaryaspor 2017-2018 sezonunda 2. Lig Play-Off finalinde, bu maçtaki rakipleri Vanspor’un hocası Serhat Gülpınar’ın çalıştırdığı AFJET Afyon’a finalde öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek 1. Lig’e çıkamamıştı.

Sakaryaspor 2016-2017 sezonunda 3. Lig Play-Off’ta Bayarmapaşa ve Diyarbekir’e üstünlük sağlayıp 2. Lig’e çıkmıştı.

Sakaryaspor 2014-2015 sezonunda 3. Lig Play-Off grup finalinde Ankara Demir’e 2-0 kaybetti.