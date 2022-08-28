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Vanspor FK-Pazarspor maç sonucu: 1-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor’u 1-0 mağlup etti.

28 Ağustos 2022, Pazar 19:45 Son Güncelleme:
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Vanspor FK-Pazarspor maç sonucu: 1-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Hakan Akkaynak xx, Niyazi Atakan Ataseven xx Serkan Gürbüz xx

Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Furkan Sakı xx, Uğur Adem Gezer xx, Erkul Küçük xx, Barış Sağır xx, Muhsin Yıldırım xx (Aras Aydın dk. 90+6), Muhammed Ali Doğan xx (Umut Sözen x dk. 80), Yusuf Şengüler xx (Batuhan Karadeniz x dk. 61), Uğur Can xx (Furkan İnce x dk.70), Yaser Hacımustafaoğlu xx (Bahtiyar Yılmaz dk. 90+5)

Teknik direktör: Zeki Yılmaz

Pazarspor: Yasin Davuş x, Eyüp Ensar Bozkurt x, İlhan Topatarx, Maksut Birben x (Muhammet Nişancı x dk.83), İsmail Düzgün x, Yağız Rüştü Aktaş x (Bedirhan Özyürt x dk. 62), Güvenç Usta x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Özgür Kutlu x (Oğuzhan Eskiköy x dk. 59), Onur Kızıltaş x, Önder Selimoğlu x (Eray Yüksel x dk. 82)

Teknik direktör: Mustafa Kalafatoğlu

Gol: Yaser Hacımustafaoğlu (dk.90+3) (Vanspor FK)

Kırmızı Kart: Güvenç Usta (Pazarspor)

Sarı kartlar: Furkan Sakı, Yaser Hacımustafaoğlu, Furkan İnce, Erkul Küçük, Muhammet Ali Doğan, Barış Sağır, (Vanspor FK), Eray Yüksel, Yasin Davuş, Muhammet Nişancı, Önder Selimoğlu, Eyüp Ensar Bozkurt, Güvenç Usta,(Pazarspor)

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