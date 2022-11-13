Vanspor FK: 1 - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 0

Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl xx, Hüseyin Can xx, Mehmet Dura xx
Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Miraç Acer xxx, Uğur Adem Gezer xxx, Furkan Sakı xxx, Erkul Küçük xx (Faruk İnce dk. 90+4 ?), Umut Sözen xx (Muhsin Yıldırım dk. 68 xx), Barış Sağır xxx, Muhammed Ali Doğan xxx, Hasan Bilal xx (Sabit Hakan Yılmaz dk. 69 xx), Emrah Tacir xxx (Ömer Faruk Gümüş dk. 89), Uğur Can xxx
Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar x, Sinan Altınel x, Doğacan Diker x (Gökdeniz Varol dk. 46 x), Oğulcan Şahin x, Savaş Yorulmaz x, Emre Demir x (Kubilay Serbest dk. 82 x), Ahmet Üner x, Fatih Kıran x (Fatih Kızılay dk. 86 x), Hacı Mustafa Karabulut x, Sırat Yeşilördek x, Ahmet Sun x
Gol: Uğur Can (dk. 20) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (dk. 24), Emrah Tacir (dk. 60), Uğur Adem Gezer (dk. 71) (Vanspor FK), Hacı Mustafa Karabulut (dk. 60) (Kırşehir Futbol Spor Kulübü)
İHA