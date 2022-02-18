Vanlı 2 boksör Türkiye Şampiyonu oldu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- Adana’nın Kozan ilçesinde 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü alarak büyük başarı elde etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 Şubat'ta düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'na 57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcu katıldı. 25 farklı sıklette düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden 54 kiloda Ahmet Pekel ile 75 kiloda Yaren Düztaş Türkiye Şampiyonu olurken, 80 kiloda Seyit Ahmet Gevaş Türkiye İkincisi, 60 kiloda Esma Erginoğuz, 63 kiloda Candan Çoban ve 81 kiloda ise Özlem Aslan Türkiye Üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Antrenör Ayhan Öz, şampiyonada 2 Türkiye birinciliği, 1 ikincilik ve 3 Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini belirterek, "Federasyonlarımız tarafından bu müsabakaların olması hem bizler için, hem sporcularımız içinde çok güzel. Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Aldığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hedefimiz, federasyonumuz tarafından ileriki tarihlerde yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda da şampiyonluk ile dönmektir. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, önemli başarılar elde eden sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek, "İnşallah sporcularımız bu yarışmadan kazandıkları başarılarından dolayı federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Boksörlerimizin bundan sonra katılacakları müsabakalarda da ilimiz adına en güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Sporcularımızı ve Milli Boks antrenörümüz Ayhan Öz ve Sena Öz hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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