17 yaşındaki Sloven futbolcu Vanja Panic'in ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Panic'i Beşiktaş'ta bir süredir takip ediyordu. İki takıma da kötü haber İtalya'dan geldi. Serie A Takımı Lazio Panic transferini bitirmeye yaklaştı.

Avrupa'nın bir çok kulübünün takibinde olan Panic için Lazio kulübü girişimlerini sürdürüyor. İtalyan devi oyuncunun kulübü ile anlaşma noktasına geldi.

Bonservisi 500 bin euro

Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından takip ettiği Vanja Panic için Olimpija kulübü 500 bin Euro bonservis istiyordu.

Beşiktaş takipteydi!

Beşiktaş adına genç oyuncuyu Bayram Bilim’in tam 4 aydır izlediği ve raporlarını düzenli olarak Beşiktaş’a aktardığı gelen haberler arasındaydı.

Vanja Panic kimdir?

2002 yılında Slovenya'nın Koper şehrinde dünyaya gelen Vanja Panic, futbola 2017 yılında Luka Koper'de başladı. Kısa süre içerisinde sivrilen Panic, önce Domzale'ye ardından Olimpija'ya transfer oldu. 1.83 boyundaki yıldız adayı, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili kullanabilen Panic, şutları ve ara paslarıyla dikkat çekiyor.