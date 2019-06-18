Vanja Panic sürprizi

Transferde genç yıldızlarla alakalı özel bir çalışma yapan Fenerbahçe’de yeni bir isim daha dikkat çekti. Slovenya’da yer alan haberlerde Olimpija takımında yer alan 17 yaşındaki forvet oyuncusu Vanja Panic’in sarı-lacivertliler tarafından izlendiği bildirildi.

Şu anda 17 yaşında olan golcü oyuncu için Olimpija kulübü başkanı Milan Mandaric’le görüşme olduğu belirtildi. Transfer için ciddi bir mesafe kat edilirken, 500 bin euro karşılığında bu transferin bitmek üzere olduğu vurgulandı.

Sloven kulübünün başkanı Mandaric’in sözleşmede gelecekte olası bir satışta Panic’in üzerinden yüzde almak istediği de ifade edildi. Sloven futbolunda büyük gelecek vaat eden Vanja Panic’i Lazio’nun da istediği öne sürüldü.

(Milliyet)