Vanja Ivesa: Nenad Bijelica Fenerbahçe ile kaç yıl anlaştı bilmiyorum...

Eskişehirspor'un eski kalecisi Vanja Ivesa, yurttaşı olan Nenad Bejelica hakkında önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ivesa, ''Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Bijelica kaç yıl anlaştı bilmiyorum. Türkiye'de çok fazla süreniz yok ancak Bijelica zaman istiyor. Bjelica transferde ilk önce karaktere bakıyor. Onun için karakter çok önemli. Takımın ruhunu böyle oluşturuyor'' diye konuştu.

Bjelica transferleri başkasına yaptırmaz!

Son olarak transfer konusuna da değinen Ivesa şunları söyledi:

"Bijelica transferleri başkasına bırakmaz. Bijelica'nın ayrılma sebeplerinden bir tanesi yöneticilerin transfere karışması. Fenerbahçe orada bir aile ortamı oluşturmalı. Transferlerde orta yol bulunmalı. Bijelica'yla uyumlu çalışılmalı. Bijelica'ya Arabistan'dan teklifler var ancak o bunu düşünmüyor. Bijelica heyecan istiyor. Süper Lig ona çok uygun. Hırvatistan'da çok iyi futbolcular var. Bizim ligimiz küçük bir lig ancak burada iyi futbolcular var. Kalinic ve Mandzukic çok iyi futbolcular. Bu ikili Fenerbahçe'ye iyi uyum sağlar. Burada denge iyi sağlanmalı. 2-3 tane tecrübeli futbolcu olabilir ancak dengeyi iyi sağlamak gerekiyor."

Beşiktaş beni istedi!

Röportajın sonunda Türkiye günlerine değinen Ivesa bir transfer itirafında bulundu:

"Esişehirspor'da oynarken Beşiktaş'tan teklif aldım ancak gidemedim. Eskişehirspor benimle yeni kontrat yaptı ve orada kaldım. Eskişehir'de çok güzel zamanlar geçirdim umarım güzel günler geri gelir. Eskişehirspor taraftarını çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel günler gelecek."



