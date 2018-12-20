"Loris Karius'un sosyal medya üzerinden birçok kişiye mesaj atmasını ben de haberlerden okudum. Bana bir mesaj atmadı. Ama eğer tanışmak için mesaj atarsa onunla sadece arkadaş olabiliriz. Çünkü o biraz utangaç biri gibi duruyor. Ben ise çok çılgınım"

Özel yaşantısı ve Türkiye'deki futbola bakışını arkadaşımız Gökmen Özcan'a anlatan güzel model, cesur açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'1 teklifle hayatım değişti'

"Daha önce 2012 ve 2015 yıllarında Türkiye'ye gelmiştim. İstanbul'u çok beğendim ve 'bir gün burada yaşayacağım' dedim. 2 yıl önce menajerim Türkiye'den bir modellik teklifi olduğunu söyledi ve ben de kabul ettim. 1 teklifle hayatım değişti. 2 yıldır buradayım ve buradaki hayatımdan çok memnunum. Brezilya'daki ailemden uzak kalmak dışında tabi..."

'Coşku beni büyüledi'

'Brezilya'dayken Atletico Paranaense taraftarıydım. İstanbul'da yaşamaya başladığımda yeni bir takım bulmalıyım dedim. Çünkü futbolu gerçekten çok seviyorum. 2 yıl önce ilk olarak Asya yakasındaki Fenerbahçe'nin stadına gittim. Açıkça söylemek gerekirse stadın ve takımın enerjisini beğenmedim. Sonrasında Galatasaray'ı denemeye karar verdim. Türk Telekom Stadı'na gittim. Oradaki havayı da kendime yakın hissetmedim. Sonrasında 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta Beşiktaş maçına gittim. Doğum günümdü ve rakip Fenerbahçe'ydi. Beşiktaş yenilmesine rağmen taraftarın o coşkusu ve enerjisi beni adeta büyüledi. Ve aradığım işte bu takım dedim. Sonra o sezon şampiyon olduk. Beşiktaş'a bağlılığım daha da arttı."

'Beşiktaş taraftarı ateşli'

"Daha önce Arjantin'de Boca Juniors maçına da gitmiştim. Boca'nn taraftarı da Beşiktaş taraftarı gibi çok ateşli ve enerjisi çok yüksek... Brezilya'da genelde takım yenildiğinde tribünler büyük tepki gösterir. Çoğu zaman kötü tezahüratlarla takımı hedef alırlar. Ancak Beşiktaş taraftarı çoğunlukla takım kaybetse bile oyunculara desteklerini sürdürüyor. Son düdüğe kadar destek devam ediyor. Daha önce birçok ülkede önemli takımların maçlarını izledim ama Beşiktaş taraftarı gibisini görmedim. Beşiktaş taraftarı benim için dünyanın en iyi taraftarı."

'Lens'i çok beğeniyorum'

"Dünya'daki favori oyuncum vatandaşım Neymar. Çok büyük futbolcu ve Brezilya halkı olarak onunla gurur duyuyoruz. Türkiye'de en çok beğendiğim yabancı futbolcular arasında Negredo ve Quaresma vardı ama şimdi işler değişti. Lens'i daha çok beğeniyorum. Hızlı ve akıllı oyuncuları sevdiğim için favorim Lens. Geçen sezona göre şimdi daha iyi durumda. "

'Sihirli değneğim olsaydı, Pogba'yı seçerdim'

"Benim için futbolcunun sadece yakışıklı olması yeterli değil. Yakışıklı ama kötü oyuncuysa ondan nefret edebilirim. Bununla birlikte eğlenceli futbolcuları severim. Eğer bir sihirli değneğim olsaydı Paul Pogba'yı sevgilim olarak seçmek isterdim. "

'1 saatte karar verdim...'

"İstanbul'da yaşamaya 1 saatte karar verdim. Gelecek için çok büyük planlarım yok, bir sevgilim ya da birilerine verilmiş sözlerim yok. Çok rahatım. Buradaki modellik projelerime devam ediyorum. Ek olarak oyunculuk da yapıyorum. Çukur dizisinde de oynadım. Umarım devamı da gelecek."

'Kibar ve çılgın biriyim'

"Beşiktaş taraftarı beni çok seviyor. Çünkü yapmacık biri değilim. Her zaman olduğum gibi görünüyorum ve davranıyorum. Türk insanı natürel kişileri seviyor. Ben de böyle biriyim. Her zaman kibar ve aynı zamanda çılgın biriyim. "

'Kimseyi ifşa etmem'

"Loris Karius'un sosyal medya üzerinden birçok kişiye mesaj atmasını ben de haberlerden okudum. Bana bir mesaj atmadı. Ama eğer tanışmak için mesaj atarsa onunla sadece arkadaş olabiliriz. Çünkü o biraz utangaç biri gibi duruyor. Ben ise çok çılgınım. O, iyi bir kaleci. Ama iyi anlaşamayız. Benim stilimde biri değil. Eğer ondan veya başka birinden bir mesaj alırsam bunu asla ifşa etmem. Türkiye'deki kadınların bunu yapması benim çok tuhafıma gidiyor. Haberlerde okuduğumda şok olmuştum."

'Alex, en iyisiydi'

"Türkiye'de oynayan en önemli Brezilyalı futbolcu bence Alex'ti. 5 yıl önce Coritiba'da oynadığında benim eski sevgilim de o kulüpte çalışıyordu. Sürekli ondan, onun yaptığı iyiliklerden ve ne kadar harika bir adam olduğundan bahsederdi. Ona çok büyük saygı duyuyorum."

'Fenerbahçe'den kimseyi almam'

"Şu anda bence Süper Lig'in en iyi oyuncusu Lens. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Beşiktaş'a bir oyuncu transfer etme şansım olsa bunu kullanmazdım. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosunun 2 takımdan da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Belki Brezilyalı olması sebebiyle Sivasspor'dan Robinho'yu Beşiktaş'a isterdim."

'Arkadaşlarımı Beşiktaşlı yapıyorum'

"İstanbul'a iş için gelen model arkadaşlarımı hemen Beşiktaş maçına götürüyorum ve onları da Beşiktaşlı yapıyorum. Şakayla karışık olsa da eğer başka bir takımın taraftarı olursanız sizi öldürürüm diyorum. Eğer Beşiktaş'ı seçmezsen benim arkadaşım olamazsın diyerek şaka yollu tehdit ediyorum. Brezilya stili bunu gerektirir..."

'Beşiktaş sevgimi ülkemde de anlatıyorum'

"Geçen yıl bir Atletico Paranaense maçı izlemek için ülkeme gittim. Üzerimde Beşiktaş atkısı vardı. Onu gören herkes çok beğendi ve Beşiktaş'a olan sevgimi onlara da anlattım. Alex'ten dolayı neden Fenerbahçe'yi seçmediğimi sordular. Ben de onlara Beşiktaş'ın bambaşka bir kulüp olduğunu söyledim. Umarım Beşiktaş ve Atletico Paranaense arasında bir bağ oluşumuna ileride yardımcı olurum.'

'Futbolcuymuşum gibi forma imzalatıyorlar'

"Arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurabilmek ve İstanbul'daki yaşam kalitemi daha fazla artırmak için Türkçe öğrenmeye başladım. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Beni sokakta her gördüklerinde bir futbolcuymuşum gibi bana forma imzalatıyorlar. Onların bana olan sevgisi beni çok özel hissettiriyor. Bu takımı ve taraftarını çok seviyorum."

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Vanessa'dan inciler...

"Fikret Orman'la geçen yıl tanıştım. Çok akıllı bir insan. Beşiktaş'ı 2 defa şampiyon yaptı ve bundan olayı ona saygı duyuyorum. "

"Cenk Tosun, en sevdiğim Türk futbolcu. Brezilya'da en popüler Türk futbolcu şu anda Cenk... Brezilya'daki kadınlar en çok onu beğeniyor."

"Süper Lig'den en iyi 11 oluşturursam hepsini Beşiktaş'tan alırım. Dünya çapında bir takım oluşturacaksam büyük çoğunluğu Brezilyalı olur. "

"Beşiktaş'ın her maçını izlemeye çalışıyorum. Sadece futbol değil... Fırsat bulduğumda basketbol ve voleybol maçlarına da gidiyorum."

"Messi, büyük bir yetenekle doğmuş, Ronaldo ise şu anki durumuna çok çalışarak gelmiş birisi. İkisi arasından Ronaldo'yu seçerdim."

"İspanya Ligi'nde favorim Barcelona. Çünkü Neymar orada daha önce forma giydi."

"Modellik her yerde olduğu gibi burada da zor. Ama buradaki yaşamımdan memnunum. Birçok ülkeden modelle birlikte zaman geçiriyoruz. Benim için güzel bir macera oluyor."