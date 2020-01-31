Vanessa Bryant: Acımızı tanımlayacak yeterli kelime yok

Helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, kocasının ve 13 yaşındaki kızının ölümünden sonra ilk defa açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından Kobe ve 4 kızının olduğu fotoğrafı paylaşan Vanessa, “Sevgi dolu eşim Kobe ve biricik tatlı kızım Gianna’nın ani ölümüyle yıkıldık. Ayrıca Pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaydeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk. Acılarını içtenlikle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Milyonlarca insana teşekkür ederiz’

Mesajını “Acımızı tanımlayacak yeterli kelime yok” diye sürdüren Vanessa, “Kobe ve Gianna’nın ne kadar çok sevildiğini gördükçe biraz da olsa avunuyorum. Onlara sahip olduğumuz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz. Dilerim sonsuza dek bizimle olurlar. Onlarsız bir hayatı hayal etmek dahi imkansız. Ancak her sabah biricik kızım ve Kobe için uyanmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Gigi, yolumuz aydınlatmak için üzerimizde parlıyor. Onlara karşı olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez. Ben ve kızlarım, bu zor zamanlarımızda bize desteklerini ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ediyoruz. Dualarınız için ayrıca çok teşekkür ederiz, çünkü çok ihtiyacımız var” sözleriyle duygularını paylaştı.