TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesinde dün Van Spor FK, İnegölspor'u konuk etti. Mücadelede Van Spor'un forveti Hamza Küçükköylü yeşil sahalarda ender görülen bir gole imza attı. 51. dakikada fileleri havalandıran ve takımını 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu, 58'de de hemen hemen kendi ceza sahası içinden rakip kaleyi yokladı ve harika bir golle farkı 2'ye çıkardı. Sonrasında karşılaşma Enes Ata ve Furkan Polat'ın golleriyle Van Spor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

'Futbolcunun attığını görmedim'

FANATİK de yaklaşık 80 metreden atılan golün sahibi Hamza Küçükköylü'ye ulaştı, başarılı futbolcu da o anları anlattı. Bilinçli bir şekilde vurduğunu söyleyen Küçükköylü, "Tarihe geçtik herhalde. Topa vurmadan evvel, kalecinin önde ve stoperle yan yana olduğunu gördüm. Kaleye doğru bütün gücümle vurdum. Top da çok güzel gitti, ayağıma güzel oturdu. Çok da güzel ve unutulmayacak bir gol oldu. Dünya futbol tarihinde kaleden kaleye gol vardı ama kaleciler atmıştı. Ben futbolcunun attığını görmedim" dedi.

'Antrenmanlarda aut atıyorum'

Kimsenin bu golü beklemediğini ve herkesin şok olduğunu kaydeden Hamza Küçükköylü, "Babam da tribündeydi, 'Ne olduğunu anlayamadık. Herkes birbirine baktı' dedi. Ben de anlayamadım, topa baktım, gidiyor sonrasında da gol oldu. Maç öncesinde gol atacağımı biliyordum, içime doğuyordu ama böylesini düşünmüyordum. Çok az rüzgarın da etkisi oldu. Ama beni tanıyanlar bilir, en büyük özelliğim kuvvetim ve gücümdür. Topa çok sert vururum. Antrenmanlarda falan bazen aut atıyordum, rakip kaleyi deniyordum" ifadelerini kullandı.

' Beşiktaş 'ta şansa Gomez'li, Cenk'li, Aboubakar'lı döneme geldim'

Beşiktaş altyapısında yetişen ve Siyah-Beyazlılar'da U19 ve U21'de gol krallığı yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Kara Kartal'daki anılarını da anlattı. Şenol Güneş yönetiminde iki sezon üst üste kazanılan şampiyonluk döneminden bahseden Hamza, "A takımda şans buldum ama çok forma giyemedim. 2 sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde şansa da Mario Gomez, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle oynadım. Onlar varken de haliyle az fırsat buldum. Kısa bir dönem kupa maçlarında oynadım. Antrenmanlarda özellikle Gomez'i çok dikkatli izlerdim. İki ayağı da var onun, sağ ayağıyla da sol ayağıyla da acayip şutlar çeker. Sol ayağını çalışarak diğer ayağından daha çok geliştirmiş, o çok dikkat etmişti" yorumunu yaptı.

'Sergen Yalçın'a bir şans daha verilebilirdi'

Beşiktaş'ın, Süper Lig 'deki güncel formu hakkında da konuşan tecrübeli forvet, "Beşiktaş hak ettiği yerde değil. Beşiktaş her zaman şampiyonluk hedefler. İşler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Sergen hoca takımı şampiyon yaptı, çok başarılıydı. Ama bu sene olmadı. Sergen hocanın kredisi vardı bence yani acele bir karar gibi duruyor, yol ayrılığı. Elindeki kısıtlı kadro ve kısıtlı maddi durumla başarıyı sağladı, bir şans daha verilebilirdi" açıklamasında bulundu.

'Hedefim Süper Lig'

Henüz 25 yaşında olduğunu ve hedefinin yeniden Süper Lig olduğunu da kaydeden Hamza Küçükköylü şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Yeniden Beşiktaş'a dönmeyi çok isterim. Altyapısında yetiştim, yıllarca formasını giydim. Bugünlere gelmem de Beşiktaş'ın sayesindedir. O nedenle Beşiktaş'ın yeri bende çok farklıdır. Hedeflerim Süper Lig'de forma giymek, Beşiktaş olursa çok güzel olur tabii ki. Orada yarım kalan bir hikayem var. U19 ve U21'de gol krallığı yaşadım, A takımda da uzun yıllar oynamak isterdim. Hedefim kesinlikle Süper Lig..."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli