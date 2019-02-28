Van Persie'li Feyenoord'u dağıtan Ajax finalde!

Hollanda Kupası yarı final maçında Ajax, Feyenoord'u Matthijs De Ligt, Nicolas Tagliafico ve Donny van de Beek'in golleriyle 3-0 yenerek finale yükseldi.

28 Şubat 2019, Perşembe 01:40 Son Güncelleme:
- A +
Van Persie'li Feyenoord'u dağıtan Ajax finalde!

Hollanda Kupası Yarı Final maçında Ajax, Robin van Persie'li Feyenoord'a De Kuip Stadı'nda konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü elinde tutan Ajax, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Ajax'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada De Light, 49. dakikada Tagliafico ve 65. dakikada van de Beek'ten geldi.

Ajax'ın genç yıldızı Matthijs De Ligt, Feyenoord karşısında takımının ilk golünü kaydetti. 17 yaşında ilk kez forma giydiği Ajax'ta 18 yaşında kaptanlığa yükselen Matthijs De Ligt, 19 yaşında çıktığı 100. maçında 10. golünü attı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Van Persie, 66 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki genç yetenek Orkun Kökçü ise forma şansı bulamadı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.