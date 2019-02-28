Hollanda Kupası Yarı Final maçında Ajax, Robin van Persie'li Feyenoord'a De Kuip Stadı'nda konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü elinde tutan Ajax, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Ajax'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada De Light, 49. dakikada Tagliafico ve 65. dakikada van de Beek'ten geldi.

Ajax'ın genç yıldızı Matthijs De Ligt, Feyenoord karşısında takımının ilk golünü kaydetti. 17 yaşında ilk kez forma giydiği Ajax'ta 18 yaşında kaptanlığa yükselen Matthijs De Ligt, 19 yaşında çıktığı 100. maçında 10. golünü attı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Van Persie, 66 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki genç yetenek Orkun Kökçü ise forma şansı bulamadı.