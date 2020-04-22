Fenerbah, 2015 yılında Hollandalı dünya yıldızı Robin Van Persie'yi kadrosuna katmıştı. Bu transfer dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe'de sakatlıkları ile ön plana çıkan Van Persie, Sarı Lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Hollandalı dünya yıldızı özellikle derbi maçlarda kaydettiği gollerle ön plana çıkmıştı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Van Persie, Fenerbahçe'ye transferi hakkında yıllar sonra açıklama yaptı. Mundo Deportivo'ya konuşan Van Persie, Manchester United'da Van Gaal ile tartışmalarının bu transfer ön ayak olduğunu ifade etti.

Van Persie, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi;

Fenerbahçe'ye transfer olmadan çevremdeki insanlarla konuşsaydım çok daha iyi olurdu ama bu konuda çok inatçıydım. Ama kariyerime dönüp baktığımda bana fayda sağlayan daha fazla an oldu.

Robin Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 83 maça çıktı ve 36 gol kaydetti.

Özellikle ikinci sezonunda sakatlıklarla boğuşan Van Persie, Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği gollerle unutulmaz bir performans sergilemişti.

Hollandalı dünya yıldızı Fenerbahçe'nin ardından ülkesinin takımlarından Feyenoord'a transfer oldu ve burada kariyerini noktaladı.



