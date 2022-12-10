2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin 35. dakikada Molina ve 73. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.





WEGHORST HOLLANDA'YI AYAĞA KALDIRDI

2-0 geride olan Hollanda'da Teknik Direktör Louis van Gaal, 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine Beşiktaş 'ta forma giyen Wout Weghorst'u oyuna aldı.

83. dakikada farkı bire indiren yıldız oyuncu, 90+11. dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Arjantin rakibini turnuvanın dışına gönderdi.





VAN HOOIJDONK'TAN ELEŞTİRİ

Bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, şimdilerde ülkesinde yorumculuk yapıyor.

Hooijdonk, penaltı atışları konusunda Van Gaal'in hata yaptığını belirterek, "İstatistiklere baktım. Hollanda'da en yüksek yüzdeli penaltı atan oyuncu Vincent Janssen... Van Gaal, 119. dakikada penaltı atmak istemeyen bir oyuncunun yerine onu oyuna alamaz mıydı?





Gakpo'nun yerine Noa Kang'ı oyuna aldı, ancak Janssen'i almadı" diye konuştu. Hollanda'nın Arjantin karşısındaki seri penaltılarını Van Dijk ve Berghuis kaçırdı.