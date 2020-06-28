Van Gölü’nde yelkenler fora

Koronavirüs salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü’nde çalışmalara başladı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, Çeşme’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü’ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcular, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.