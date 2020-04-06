Van Gaal’den tescil tepkisi

Hollanda futbolunun en önemli teknik adamlarından Louis van Gaal, ülkesinde Ajax’ın liglerin tescil edilme talebine tepki gösterdi. Van Gaal, “Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Oynanan 25 maç Ajax’ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok?” dedi.

Şu an iki takımın 56 puanı var ama Ajax averajla rakibinin önünde lider durumda yer alıyor.