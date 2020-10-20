İngiltere Premier Lig'de oynanan Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, 2-2 berabere kalırlarken maça Virgil van Dijk'ın sakatlandığı pozisyon damga vurmuştu. Pickford'un müdahalesi ile yerde kalan Van Dijk'ın pozisyonu ofsayt olduğu için penaltı olarak değerlendirilmemişti fakat VAR hakeminin pozisyonu inceleyip kırmızı karta gerek duymadığı ve bu nedenle de geriye dönük Pickford'a ceza verilmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştı. Fakat işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

VAR kurallarını unuttu!

Daily Mail'de yer alan habere göre VAR hakemi David Coote, ofsayt pozisyonu sonrası Jordan Pickford'un müdahalesinin kırmızı kart gerektirip gerektirmediğini kontrol etmedi ve bu İngiliz sitesi tarafından hakemin VAR kurallarını unuttuğu şeklinde yorumlandı. Çünkü Sportsmail'e göre de Coote, pozisyonun ofsayt olması nedeniyle sonrasında olanların geçersiz kılınacağını düşündüğünü ifade etti. Aslında ofsayt olan pozisyonda Coote, faul pozisyonunu inceleyip karta gerek olup olmadığını kontrol etmeliydi.

Liverpool cephesinde ise Coote'nin ofsayt kontrolünde dikkatinin dağıldığı ve olası kırmızı karta bakmadığı iddiaları yükselse de PGMOL (Hakemler Birliği) Başkanı Mike Riley, pazar günü kulüp yetilileri ile görüşüp pozisyonun VAR'dan kontrol edildiğini ifade etmişti.

Nitekim pozisyonun VAR'da kontrol edilip karta gereksinim içermediğine yönelik kararı dikkate alan İngiltere Futbol Federasyonu da bu nedenle geriye dönük Pickford'a bir ceza verilemeyeceğini açıklamıştı.