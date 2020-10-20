Pickford’un bu hareketinden dolayı ceza almayacağı açıklanırken, 89-6629 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı, kesin durumunun operasyon sonrası uygulanacak tedaviye göre şekilleneceği bildirildi. Hollandalı futbolcu ise “En kısa sürede eskisinden daha iyi şekilde sahalara döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın” yorumunu yaptı