Van Dijk'ın ameliyat olacağı açıklandı
Everton ile 2-2 berabere biten derbide rakip kaleci Pickford’un kontrolsüz girişi sonrası sağ diz ön çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşayan Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk’ın, ameliyat masasına yatacağı açıklandı.
Pickford’un bu hareketinden dolayı ceza almayacağı açıklanırken, 89-6629 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı, kesin durumunun operasyon sonrası uygulanacak tedaviye göre şekilleneceği bildirildi. Hollandalı futbolcu ise “En kısa sürede eskisinden daha iyi şekilde sahalara döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın” yorumunu yaptı