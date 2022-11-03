İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirterek şikayetçi Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların kendilerini Tarabya Otelin sahibi olarak ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını kaydetti. Sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu ve kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, Floyd'u da getirebileceğini söylediği anlatılan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin euro para aldığı öne sürüldü. Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri, ancak sözleşmede tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen şikayetçinin daha fazla parayı sanıkların hesabına yolladığı belirtildi. Savcı, sanıkların şikayetçiyle tanıştıkları andan itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçinin yabancı olmasından ve kendilerini olduklarından farklı tanıtarak hileli hareketlerle "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 17 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların "Tehdit" suçuna ilişkin ise yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi talep edildi.

WİEL'İN AVUKATI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Gregory Kurtley Van der Wiel'in avukatı Acem Alkan, sanıkların mütalaadaki gibi cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Kübra Nur Aslan ise davanın soyut iddialara dayandığını, somut delil olmadığını belirterek dava hakkında düşme kararı, aksi takdirde sanıkların beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların kendilerini "Kamu görevlisi tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan önce 6 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların bu suçu birden fazla işlediklerini dikkate alan heyet, cezayı artırdı ve daha sonra duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle indirim yaparak netice olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 31 milyon 863 bin 520 TL adli para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)