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Van der Vaart: Beşiktaş'ın golünde faul yoktu

Ajax’ın efsane isimleri arasında yer alan Rafael van der Vaart, Beşiktaş maçını dün Hollanda’da yayın yapan bir TV için yorumladı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Van der Vaart: Beşiktaş'ın golünde faul yoktu

Vaart, Kenan Karaman’ın iptal edilen golüyle ilgili olarak samimi açıklamalarda bulundu. Hollanda efsanesi, “ Beşiktaş ’ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim” ifadelerini kullandı. Öte yandan aynı programda pozisyonu değerlendiren Ajax’ın bir diğer efsanesi ve Galatasaraylı eski futbolcu We sley Sneijder ise, Beşiktaş’ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de VA R incelemesi sonunda iptal edilirdi” yorumunu yaptı.

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