Vaart, Kenan Karaman’ın iptal edilen golüyle ilgili olarak samimi açıklamalarda bulundu. Hollanda efsanesi, “ Beşiktaş ’ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim” ifadelerini kullandı. Öte yandan aynı programda pozisyonu değerlendiren Ajax’ın bir diğer efsanesi ve Galatasaraylı eski futbolcu We sley Sneijder ise, Beşiktaş’ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de VA R incelemesi sonunda iptal edilirdi” yorumunu yaptı.