Van Büyükşehir Belediyespor bölge şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu U16 (Kız) Bölge Şampiyonalarında mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bölge şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan U16 Kadın Basketbol Takımı, Tunceli’de oynanan bölge maçlarında 6 takım arasında birinci olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Hafta sonu oynanan karşılaşmaların final maçında Diyarbakır U16 Kadın Basketbol Takımıyla karşılaşan Van Büyükşehir Belediye Spor U16 Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 56-34 kazanarak bölge şampiyonluğunu elde etti.

Van ekibi, bu sonuçla birlikte 16 Nisan 2019’da Isparta ilinde yapılacak bölge şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

İHA