Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Boluspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 16:34
- A +
Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Boluspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı 5-1 kazanan Boluspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk. 44 Tahir Kurtuluş)

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Dk. 80 Guido Koçer), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Akabueze), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk 58 Hayrullah Bilazer), Abdurrahman Çağlar

Goller: Dk. 1 Sebaihi, Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 4 Cemal Doğu, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor),

Sarı kartlar: Dk 74 Sedat Komi, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Akabueze (Boluspor)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.