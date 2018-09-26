Van BŞB. - Hacettepespor maç sonucu: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Hacettepe Spor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
4'üncü dakikada Hacettepe penaltı kazandı. Serdarcan Eralp'in penaltısında kaleci Kadir gole izin vermedi.
22'nci dakikada topla buluşan Osman Berk, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
80'inci dakikada konuk takımdan Muhammed Ali kaydettiği gole duruma denge getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.
109'uncu dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal Özhan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
114'üncü dakikada Hacettepespor Berat Aydoğdu’nun kafa golüyle skoru tekrar dengeledi. 2-2.
116'ncı dakikada Sedat Komi'nin ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.
120'inci dakikada Hacettepe'nin savunmada az adamla yakalandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Sedat Komi bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin 2 takımının 4’nücü golünü kaydetti: 4-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Van Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe Spor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.