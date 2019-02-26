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Van birincisi Gamze Nur Tekdur'dan, İl Milli Eğitim Müdürü'ne ziyaret

Tekvando Van İl Birincisi Gamze Nur Tekdur, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret ederek, elde ettiği başarıyı paylaştı.

26 Şubat 2019, Salı 13:00
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Van birincisi Gamze Nur Tekdur'dan, İl Milli Eğitim Müdürü'ne ziyaret

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında Van il genelinde yapılan liselerarası tekvando turnuvasında, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gamze Nur Tekdur, il birincisi oldu. Okul Müdürü Mehmet Latif Haskanlı, müdür yardımcıları Ali İhsan Yolcu ve Gürcan Fırat ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret eden Tekvando İl Birincisi Gamze Nur Tekdur, başarısını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okullar arası il şampiyonasında başarılı olan karateci Gamze Nur Tekdur’a Türkiye şampiyonasında başarı dileklerini iletti. Tekvando il birincisi Gamze Nur Tekdur’la sohbet eden ve dersleri hakkında bilgi alan Müdür Hasan Tevke, sporcu Tekdur’a çeşitli hediyeler verdi.

Tekvando il birincisi Gamze Nur Tekdur, 13-20 Mart tarihleri arası yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Van ilini temsil edecek.

İHA

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