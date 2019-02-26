2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında Van il genelinde yapılan liselerarası tekvando turnuvasında, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gamze Nur Tekdur, il birincisi oldu. Okul Müdürü Mehmet Latif Haskanlı, müdür yardımcıları Ali İhsan Yolcu ve Gürcan Fırat ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret eden Tekvando İl Birincisi Gamze Nur Tekdur, başarısını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okullar arası il şampiyonasında başarılı olan karateci Gamze Nur Tekdur’a Türkiye şampiyonasında başarı dileklerini iletti. Tekvando il birincisi Gamze Nur Tekdur’la sohbet eden ve dersleri hakkında bilgi alan Müdür Hasan Tevke, sporcu Tekdur’a çeşitli hediyeler verdi.

Tekvando il birincisi Gamze Nur Tekdur, 13-20 Mart tarihleri arası yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Van ilini temsil edecek.

İHA