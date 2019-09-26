Van Beşiktaşlılar Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın imkanlarıyla ameliyat edilerek takılan biyonik kulak sayesinde duyabilen Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Yusuf’u evinde ziyaret etti.

Dernek Başkanı Gani Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yusuf’un yaşadığı Çaldıran ilçesinin Direkli Mahallesi’nde gelerek Beşiktaş forması ile çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Baba Kerem Kaçmaz, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu ziyaretleri bizleri son derece sevindirdi. Bizi Beşiktaş maçına da davet ettiler. İnşallah maça da gideceğiz” diye konuştu.