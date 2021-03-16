Van Basten: Hep hocaları konuşuyoruz

Dünya futbolunun efsane golcülerinden Hollandalı Marco van Basten, İspanyol El Pais Gazetesi’ne konuştu. 1995’te Milan’da futbolu bırakan Van Basten, “Bizim zamanımızda futbolcular konuşulurdu. Çünkü farkı yaratan onlardı. Şimdi ise teknik adamlar daha önemli hale geldi. Günümüzde bir takım kötü ya da iyi oynadığında hep hocaları konuşuyoruz. Oyuncuların gerçek rolünü unutuyoruz. Artık Klopp’un Liverpool’u, Zidane’ın Real’i ya da Guardiola’nın City’si yorumları yapılıyor” dedi.