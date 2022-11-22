Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek olan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt Galatasaray 'da gözden çıkarıldı. Hollandalı futbolcunun ayrılık için istekleri Galatasaray kulübünü şaşırttı.





DEVRENİN SONUNA DOĞRU AÇILDI

2022/2023 sezonuna Okan Burak yönetiminde başlayan Galatasaray , önemli yıldızları da kadrosuna kattı. Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira, AZ Alkmaar'dan gelen Frederik Midtjsö, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Porto'dan Sergio Oliveira, Altay'dan Kazımcan, Lyon'dan Leo Dubois ve Norwich City'den Milot Rashica bu sezon sarı - kırmızılı formayla mücadele ediyor.





İlgili Haberler Bellingham'a büyük övgü

Sezona iyi bir başlangıç yapmasa da yeni transferlerin takım oturmasıyla birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirveyle olan farkı ikiye indirdi. Sarı - kırmızılılar bu iki zorlu maçta rakip filelere dokuz gol atarken dört kez de direğe takıldı.x

YUNUS'TAN FORMAYI KAPTI

Haftalar ilerledikçe form tutmaya başlayan Milot Rashica, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 71 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük maçına da ilk 11'de çıkan Kosovalı yıldız bir de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu özellikle son oynanan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının en göze çarpan isimlerinden biriydi. 26 yaşındaki oyuncu gösterdiğği performansla taraftarları adeta büyüledi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada oyuncunun bonservisinin alınma yönünde görüş belirtti.





AANHOLT BONUSLARINI BİLE İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray’da Patrick Van Aanholt çıkmazı... Sarı-kırmızılı teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu, 31 Mayıs 2024’te sona erecek sözleşmesindeki tüm bedelin ödenmesini talep etti. Bununla da kalmayan Aanholt, bu süre içerisindeki bonusları da istedi.

1.5 SENELİK SÖZLEŞMESİ KALDI

Kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesi talebinde bulundu. Bu süreçte sözleşmesinde toplamda 1 milyon 50 bin euro bonus maddesi bulunan Aanholt’un, bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Bunun da yaklaşık 750 bin euro olduğu ifade edildi.









FESHEDİLİRSE FATURA 3.5 MİLYON EURO

Böylece Galatasaray, devre arasında Aanholt ile yollarını ayırması durumunda faturası çok ağır olacak. Tecrübeli oyuncunun kontratının feshedilmesi halinde yaklaşık 3.5 milyon euro alacağı bildirildi. Bu durumun yönetimi endişelendirdiği kaydedildi. Bu sezon 7 lig maçında görev yapan Aanholt, 2 karşılaşmada 90 dakika boyunca kulübede oturdu, 4 müsabakada ise kadro dışı bırakıldı.