Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir. Takvim'in haberine göre; Hollandalı sol beke İngiltere Championship ekiplerinden Watford ve Swansea City talip oldu.





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MAAŞI 1.7 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen iki takımın da Sarı- Kırmızılı ekiple görüşmelere başladığı öğrenildi. Yıllık 1.7 milyon Euro alan tecrübeli futbolcunun maaşını yüksek bulan İngiliz takımlarının Hollandalı yıldız için bir formül arayışında olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık maaşının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.







